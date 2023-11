Orry In Bigg Boss: बॉलीवुड सेलेब्स के बेस्ट फ्रेंड ओरी की बिग बॉस में एंट्री? जानें क्या है पूरा सच

Orry To Enter The Bigg Boss 17: अगर आप इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलवीवुड सेलेब्स की तस्वीरें देखते हैं तो उसमें एक चेहरा और नाम आपने जरूर देखा होगा जो हर जगह पर छाया हुआ है. शाहरुख खान से लेकर अंबानी परिवार तक हर जगह पर इनकी पहुंच है. जी हां हम बात कर रहे हैं ओरी की जी हां कहा जा रहा है कि जान्हवी कपूर से लेकर नीसा देवगन और भूमि पेडनेकर जैसी एक्ट्रेस के बेस्ट फ्रेंड के तौर पर जाने जानेवाले Orhan Awatramani यानी ओरी बहुत जल्द ‘बिग बॉस 17’ के घर के अंदर मौजूद होंगे. हालांकि वो घर में कब आएंगे और रहेंगे या नहीं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन वो जल्द ही शूटिंग करने वाले हैं, इसकी खबरें हैं. बता दें बिग बॉस 17 में कई वाइल्डकार्ड की एंट्री होने वाली हैं. अनुपमा फेम एक्ट्रेस तस्नीम नेरुरकर, पूनम पांडे, फ्लोरा सैनी से लेकर कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं. हालांकि अभी तक किसी के भी नाम को लेकर पुष्टि नहीं हुई है.

ई-टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ओरी जल्द ही बिग बॉस 17 के घर में एंट्री लेंगे. हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वह बीच में ही घर छोड़ देंगे या वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में ही रहेंगे. फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक वीकेंड के वार एपिसोड में ओरी सलमान खान के साथ बिग बॉस 17 के मंच पर नजर आएंगें. ओरी की इंडस्ट्री में दोस्ती की बात करें तो जान्हनी कपूर से लेकर नीसा देवगन, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, दीपिका पाजदुकोण जैसी तमाम एक्ट्रेसेस उनकी इस लिस्ट में मौजूद हैं.

Breaking #BiggBoss17 #OrhanAwatramani, who is known as ‘Orry’ is all set to enter Bigg Boss 17. #Etimes pic.twitter.com/9R5TotWiJW

— The Khabri (@TheKhabriTweets) November 22, 2023