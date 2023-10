Big Boss 17: विक्की जैन ने लगाई अंकिता की क्लास, कहा 'जिंदगी में कुछ दे तो पाई नहीं...' Video

Bigg Boss 17 Weekend Ka Vaar Promo: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने पति विक्की जैन के साथ बिग बॉस 17 हाउस में आए हैं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन चल ही रही है. बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच काफी लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं. बीते एपिसोड में भी विक्की जैन अंकिता पर आपा खोते नजर आए. BB17 के लेटेस्ट एपिसोड में जब विक्की जैन ने वाइफ अंकिता लोखंडे को ये कहा कि जिंदगी में मुझे तू कुछ दे तो पाई नहीं कम से कम मुझे दिमाग की शांति ही दे दो. कहा. तो फैंस का गुस्सा बरस पड़ा है. वहीं दूसरी तरफ सलमान खान जब वीकेंड के वार में आए तो उन्होंने विक्की पर जमकर गुस्सा निकाला. वहीं अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान किसकी क्लास लगाते हैं और इस एपीसोड में क्या डबल धमाल होने वाला है?

विक्की जैन घर में अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के क्लोज हैं. हाल ही में अंकिता की अभिषेक से लड़ाई हो गई थी. वहीं इसके अगली सुबह विक्की अभिषेक और ईशा के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, इसी दौरान अंकिता वहां से गुजरती हैं और विक्की को अभिषेक से बात करते देख मुंह बना लेती हैं. इस पर विक्की जैन गुस्से में नजर आते हैं. वह वाइफ को डांट लगाते हैं कि वह अभिषेक को देखकर क्यों मुंह बना रही हैं. इस बात में वह उनकी हरकतों से शर्मिंदा होने की बात भी कहते हैं, जिसके कारण फैंस का गुस्सा बढ़ जाता है.

अंकिता अभिषेक को देख खराब लुक्स देती हैं. इस पर विकी जैन गुस्से में नजर आते हैं, वह अपनी पत्नी को डांट लगाते हैं कि वह अभिषेक को देखकर क्यों मुंह बना रही हैं और अंकिता पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये बहुत ही घटिया है. जिंदगी में मुझे कुछ दिया तो नहीं, पीस ऑफ माइंड ही दे दो. छी… मुझे शर्म आती है. ये तुम्हारा सबसे बुरा साइड है, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था.’ इसके बाद गुस्से में विक्की अंकिता को छोड़कर रूम से बाहर चले जाते हैं. दूसरी ओर अंकिता उन्हें बात करने के लिए बुलाते रह जाती हैं. इस बात में वह उनकी हरकतों से शर्मिंदा होने की बात भी कहते हैं, जिसके कारण फैंस का गुस्सा भी बढ़ गया है.

This is just pathetic behaviour by #VickyJain he is forgetting he came to #BiggBoss17 because of #AnkitaLokhande He is doing good in game but the words used by him for his wife is so disrespectful. https://t.co/vYND8UZQSu

