BB17: विक्की की मां ने कहा 'अंकिता को परिवार के खिलाफ जाकर चुना', सुशांत का नाम लेने पर कहा 'हमदर्दी ले रहीं'

Vicky Jain Mother on Ankita Lokhande: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में हाल ही में फैमिली वीक चल रहा था और इस दौरान कंटेस्टेंट्स के घरवाले आए थे. हालांकि इस दौरान हर किसी तरफ अंकिता लोखंड़े (Ankita Lokhande) की सास रंजना जैन (Ranjana Jain) की चर्चा हो रही है. अंकिता की मां औऱ सास शो में आई थी और इस दौरान जहां अंकिता की मां ने बेटी और दामाद को साथ में रहने और अच्छा गेम खेलने की सलहा दी तो वहीं विक्की जैन की मां रंजना ने एक बार फिर से अंकिता पर निशाना साधा और उन्होंने उन्हें अंकिता से कहा कि वो जब विक्की पर हाथ उठा रही थी को उन्हें बेहद दुख हो रहा था और इस दौरान विक्की के पापा ने अंकिता के घर पर फोन तक कर दिया था. हालांकि अंकिता इस बात से खासी नराजा दिखी. वैसे इन सबके बीच अब जब अंकिता की सास घर से बाहर आ गई हैं तो उन्होंने इंटरव्यू में अंकिता और विक्की पर खुलकर बातें की हैं. साथ ही उनका ये भी कहना है कि विक्की जब बाहर आएगा, तब वो अपने रिश्ते सुधारेगा.

अंकिता लोखंडे की सास और विक्की जैन की मां हाल ही में बिग बॉस में आई थी और जब वो घर से बाहर आई तो उन्होंने Pinkvilla खो एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने अंकिता को लेकर ऐसी बात कही जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. अंकिता और विक्की की शादी पर बात करते हुए सास ने कहा कि ‘जब अंकिता से विक्की शादी कर रहा था तो हम सब इसके सर्पोट में नही था. विक्की ने इसके बाद भी शादी कर ले और वो अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है. इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. हम बहुत कुछ देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं. वो वहां पर और अपने रिश्ते का ध्यान रखेंगे. मुझे विक्की पर भोरसा है वो अपने रिश्ते का ख्याल रखेगा.’

Vicky’s mother revealed that the family was not in support of Vicky’s marriage to Ankita. 😳😳pic.twitter.com/bS3fuoDb5Z

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) January 9, 2024