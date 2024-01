Bigg Boss 17: 'तुझे मैं करूं प्यार....' आयशा संग विक्की जैन ने किया फ्लर्ट, अंकिता ने कहा 'गंदी बातें...'

Vicky Jain Flirt With Ayesha Khan: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में जब से विक्की जैन (Vicky Jain) अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) आए हैं वो किसी ना किसी बात पर झगड़ा करते ही रहते हैं. अंकिता औऱ विक्की को प्यार से बातें करते हुए शायद ही फैंस ने इस शो में देखा होगा. पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन के रिश्ते को देखकर तो फैंस के होशे भी उड़ गए हैं और हाल ही में जहां दोनों के बीच कप्तानी को लेकर झगड़े हुए थे. ऐसे में अब विक्की जैन ने आयशा खान (Ayesha Khan) को देखकर एक गाना गाया है जिसकी वजह से फिर से दोनों के बीच जमकर बहस हुई है और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े हुए है, तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला.

विक्की जौन ने हाल ही में आयशा खान को देखकर गाना गाा है जिसकी बाद से ही अंकिता जमकर नाराज हुई हैं और सामने आए वीडियो में विक्की जैन को आयशा खान के लिए ‘भीगे होंठ तेरे’ गाते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विक्की औऱ आएशा गार्डन एरिया में थे और लेटे हुए थे कंबल के साथ ऐसे में मैं आयशा ने कहा, ‘मैं कंबल में हूं क्योंकि मैंने स्लीवलेस पहना हुई है’. ऐशे में विक्की ने उन्हें देखकर गाया कि ‘भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा’. ये सुनकर अंकिता हैरान हो गई.

अंकिता ने विक्की जैन पर फिर से भड़कती हुई नजर आई औऱ उन्होंने कहा कि ‘क्या गंदी बातें कर रहे हो’ मैंने यह सुना और ईशा बताओं उसने क्या कहा. इस पर ईशा ने जवाब दिया कि ‘उनका मतलब था’. इस पर अंकिता ने आएशा को बीच में ही काटते हुए कहा कि ‘मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूं और मुझे पता कि उनका क्या मतलब था.’ हालांकि इस दौरान ईशा और आएशा मामले को सुलझाने के लिए कहती हैं कि वो मजाक था, लेकिन अंकिता ने विक्की पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है.

This is not acceptable I’m Glad She Confronts Him. As a Married Man He Should know his boundaries. Phir girls aise personality ki taraf attract ho jati h or home breaker kehlati h , #VickyBhaiya #VickyJain #AnkitaLokhande#BiggBoss17 #BB17 #BiggBos pic.twitter.com/ZkuuAsFbX4

