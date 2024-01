Bigg Boss 17: मुनव्वर ने Ex गर्लफ्रेंड नाजिल पर लगाए भद्दे आरोप, एक्ट्रेस ने कहा 'शर्म की बात है कि... '

Nazila Sitaishi On Munawar Faruqui: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में आए दिन घरवाले आपस में केवल झगड़ा ही करते रहते हैं और जहां एक तरफ अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) विक्की जैन (Vicky Jain) का रिश्ता हर तरफ चर्चा का विषय बना हुई है. वहीं दूसरी तरफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) के दिन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं. दरअसल जब से घर में आयशा खान (Ayesha Khan) आई हैं वो लगातार मुनव्वर पर वार कर रही हैं. बता दें मुनव्वर और आयशा घर के बाहर रिश्ते में थे औऱ इसी दौरान वो जानी मानी इन्फ्लूएंसर नाजिला सीताशी (Nazila Sitaishi) को भी डबल डेट कर रहे थे और हालिया एपिसोड ने आयशा और मुनव्वर के बीच जमकर झगड़ा हुआ है. वहीं मुनव्वर ने अपनी एक्सर नाजिला पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं जिसका उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया है.

मुनव्वर फारूकी इन दिनों बिग बॉस में अफने रिश्तों को लेकर खासे चर्चा में है और जब से आयशा खान घर में आई हैं, आए दिन घर में हंगामे होते रहते हैं. ऐसे में हाल ही में मुनव्वर फारूकी ने अपनी एक और एक्सर गर्लफ्रेंड नाजिला को लेकर बातें करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने उनपर ऐसे आरोप लगाए जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. दरअसल हालिया एक एपिसोड में आयशा खान ने मुनव्वर पर आरोप लगाया है कि वो यहां आने से पहले जानी मानी इन्फ्लूएंसर और उनकी एक्स नाजिला को तो डेट कर ही रहे थे साथ ही वो किसी औऱ भी डेट कर रहे थे और उन्होंने शादी के लिए प्रपोज भी किया था उस लड़ी को और इतना ही नहीं आयशा ने कहा कि मुनव्वर ने ये तब किया जब वो टू टाइमिंग कर रहे थे नाजिल के साथ.

ऐसे में जब आयशा ने मुनव्वर फारूकी पर ये इल्जाम लागाया तो कॉमेडियन चुप नहीं औऱ उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ‘नाजिला सीताशी के संग डेट वो इसलिए करहे थे क्योंकि वो उन्हें धमकी देती थी कि वो अगर उनसे अलग हुए तो वो मीडिया के सामने चली जाएंगे और साथ ही उन्होंने नाजील पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया औऱ साथ ही उनके बच्चे को अपनाने से इंकार कर दिया. ऐसे मे नाजिल ना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है ‘लोग अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हैं.’

#NAzila reacts on all the allegations made by #MunawaraFaruqui she said, its all the LIES, HE SAYS IN DEFENC3 pic.twitter.com/MvNvUiCx9i

— The Khabri (@TheKhabriTweets) January 10, 2024