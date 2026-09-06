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Bigg Boss 20 में कौन-कौन? सलमान खान के शो में पहुंचे ये 16 चेहरे, हर नाम है खास

Bigg Boss 20 में तथास्तु थीम के साथ कंटेस्टेंट्स को घर में टिके रहने के दो मौके मिलेंगे. चलिए आपको बताते हैं इस बार शो में किस-किसकी एंट्री हुई है.

Written by: India.com Hindi News Desk Edited by: Gargi Santosh
Published: September 6, 2026, 11:38 PM IST
Bigg Boss 20 में कौन-कौन? सलमान खान के शो में पहुंचे ये 16 चेहरे, हर नाम है खास
इस बार शो में TV, फिल्म, भोजपुरी, पंजाबी इंडस्ट्री, गेमिंग और स्पोर्ट्स की दुनिया से कई चर्चित चेहरे नजर आने वाले हैं. (Photo from BBTak X)
  • Bigg Boss का 20 सीजन शुरू हो गया, जिसमें 16 नए चेहरे नजर आए
  • हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान शो को होस्ट कर रहे
  • इस सीजन की थीम- तथास्तु (Tathastu) रखी गई है
  • इस बार टीवी, भोजपुरी, पंजाबी, गेमिंग और स्पोर्ट्स के सितारे साथ नजर आए हैं

Bigg Boss 20: बिग बॉस सीजन 20 का ग्रैंड प्रीमियर रविवार यानी (6 सितंबर, 2026) को शुरू हो गया. एक बार फिर बिग बॉस के घर में ड्रामा, दोस्ती, तकरार और नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हर बार की तरह इस सीजन भी शो की कमान संभालेंगे, जबकि तथास्तु (Tathastu) थीम के साथ कंटेस्टेंट्स को घर में टिके रहने के दो मौके मिलेंगे. इस बार शो में TV, फिल्म, भोजपुरी, पंजाबी इंडस्ट्री, गेमिंग और स्पोर्ट्स की दुनिया से कई चर्चित चेहरे नजर आने वाले हैं.

Bigg Boss 20 में कौन-कौन आया है? देखें पूरी List

Rhiti Tiwari- रीति तिवारी गायिका, गीतकार, संगीतकार और निर्माता हैं. वह मनोज तिवारी की बेटी हैं और बारिश, मानसिक संतुलन और झूठी बेबी जैसे गाने रिलीज कर चुकी हैं.

और पढ़ें: ‘बिग बॉस 20’ के सेट पर सलमान खान का चढ़ा पारा, पैपराजी पर भड़के, बोले- ये मेरा काम नहीं है'

Kanika Mann- टीवी एक्ट्रेस कनिका मान को सबसे ज्यादा पहचान गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से मिली. वह खतरों के खिलाड़ी 12 का हिस्सा रह चुकी हैं और हाल ही में नागिन 7 में नजर आईं.

Aasif Khan- आसिफ खान ने मिर्जापुर, पाताल लोक और पंचायत जैसे OTT शोज में अपनी पहचान बनाई. वह पैगलैट और द ग्रेट इंडियन फैमिली जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.

Qazi Touqeer- काजी तौकीर ने 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल नोबेल में पहचान बनाई थी. वह उसी शो में अरिजीत सिंह के साथ नजर आईं और उसके बाद म्यूजिक और एक्टिंग में भी काम किया.

Isha Rikhi- ईशा रिखी पंजाबी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने जट्ट बॉयज पुत जट्टन दे से शुरुआत की और नवाबजादे से बॉलीवुड में कदम रखा.

Amrapali Dubey- आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में से एक हैं. निरहुआ हिंदुस्तानी के बाद दिनेश लाल यादव की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया और उन्हें यूट्यूब क्वीन भी कहा जाता है.

Rohed Khan- रोहेद खान ऑस्ट्रियाई अभिनेता और मॉडल हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में काम किया है. वह बड़े मियां छोटे मियां, तेजस और सरजमीं जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

Love Gill- लव गिल पंजाबी अभिनेता और मॉडल हैं, जिन्होंने म्यूजिक वीडियो, टीवी और फिल्मों में काम किया है. करण औजला के फैक्ट्स वीडियो से चर्चा में आने के बाद उन्होंने टीवी और पंजाबी सिनेमा में भी पहचान बनाई.

Mary Kom- 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकीं मैरी कॉम बिग बॉस 20 में एक बड़ा नाम हैं. वह एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल वाली भारतीय महिला भी रहती हैं.

Harsh Machare aka Yung DSA- पुणे के रैपर युंग डीएसए के देसी हिप-हॉप सीन में अपनी अलग पहचान बनी है. उनका ट्रैक येदा यंग डिवाइन के गली गैंग रिकॉर्ड्स के तहत रिलीज हुआ था.

Tanmay Singh aka ScoutOP- स्काउटओपी भारत के जाने-माने गेमिंग और ईस्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में से एक हैं. PUBG मोबाइल और BGMI से लोकप्रिय हुए तन्मय कई बड़े ई-स्पोर्ट्स संगठनों का हिस्सा रह चुके हैं.

Arishfa Khan- अरिश्फा खान ने बच्चे के रूप में काम शुरू किया था और बाद में सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बनाई. इंस्टाग्राम पर उनके 29 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिससे वह इस लाइनअप के बड़े डिजिटल नामों में शामिल हैं.

Kushal Tanwar aka Gullu- कुशल तंवर यानी गुल्लू रियलिटी टीवी और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने रोडीज डबल क्रॉस और स्प्लिट्सविला समेत तीन रियलिटी शो जीते हैं.

Aman Gandhi- अमन गांधी ने डी4-गेट अप एंड डांस से टीवी करियर की शुरुआत की थी. नागिन 3 में दक्ष मुंशी के किरदारों से उन्हें खास पहचान मिली और हाल ही में वह सास भी कभी बहू थी 2 में नजर आईं.

Uditi Singh- उदिति सिंह एक्टर और मॉडल हैं. उन्होंने फैशन और एंटरटेनमेंट दोनों में काम किया है. नेटफ्लिक्स के जाने-जां में उन्होंने करीना कपूर खान के किरदार का युवा वर्जन खत्म कर दिया था.

Mahhi Vij- माही विज को लागी तुझसे लगन में नकुशा के किरदार से घर-घर में पहचान मिली. वह झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो का हिस्सा हैं और नच बलिए 5 भी जीते हैं.

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