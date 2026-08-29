जाने वाले को बिग बॉस रोक सकता है...सलमान खान ने खोला 'एक्स्ट्रा जीवनदान' का राज, एलिमिनेशन के बाद भी घर में रहेगा कंटेस्टेंट

Bigg Boss 20 Latest Update: सलमान खान ने रियलिटी शो बिग बॉस 20 के लेटेस्ट प्रोमो में 'एक्स्ट्रा जीवनदान' का राज खोला है कि आखिर इस बार होने क्या वाला है?

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Bigg Boss 20 Latest Update: टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 इन दिनों अपने नए ट्विस्ट और कंटेस्टेंट्स को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और लोगों की नजरें इस पर ही टिकी हुई हैं. शो में हर सीजन की तरह इस बार क्या-क्या अलग होने वाला है, लोगों को जानना बेहद ही पसंद आ रहा है. पल-पल की अपडेट पर लोग खूब ध्यान दे रहे हैं. दोस्ती, दुश्मनी, टास्क और एलिमिनेशन का जबरदस्त खेल इस बार देखने के लिए मिल सकता है. इस सीजन मेकर्स ने ऐसा ट्विस्ट पेश किया है, जो कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ दर्शकों का भी सोचने पर मजबूर कर देगा आखिर ऐसा क्यों है? मेकर्स ने इस बार उस खेल को ही पूरी तरह पलट दिया है. इस सीजन में सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट शो के एलिमिनेशन प्रोसेस में आपको देखने के लिए मिल सकता है. आइए आपको बताते हैं.

आखिर क्या है लेटेस्ट प्रोमो में?

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट्स के सामने ‘एक्स्ट्रा जीवनदान’ का राज खोल रहे हैं कि आखिर इसमें इस बार होने क्या वाला है? बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन के बाद दर्शकों के वोट और अन्य चीजों के आधार पर कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार काफी कुछ अलग होने वाला है. ‘एक्स्ट्रा जीवनदान’ की वजह से एलिमिनेशन का खेल पूरी तरह पलट कर रह जाएगा. प्रोमो सामने आने के बाद फैंस के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या एलिमिनेट होने वाला कंटेस्टेंट दोबारा गेम में लौट सकता है? और वो बाहर जानें की बजाय घर पर ही रह सकता है?

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क्या है एलिमिनेशन वाला राज?

जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रोमो जारी कर दिया गया है. प्रोमो में सलमान खान कहते दिखते हैं, लोग कहते हैं न जाने वाले को कौन रोक सकता है.बिग बॉस रोक सकता है. इस बार घर से जो एलिमिनेट होगा, वो घर में ही रहेगा, क्योंकि सबको मिलेगा वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवनदान. तथास्तु मेरी जान! सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है. इसके कैप्शन में मेकर्स ने लिखा है.. ‘डबल द चांस… ट्रिपल द ड्रामा… तथास्तु मेरी जान’. इससे अब साफ-साफ ये पता चल रहा है कि कंटेस्टेंट एलिमिनेशन के बाद भी घर पर रह सकता है. अब नॉमिनेशन के बाद भी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होगी. जीवनदान मिल सकता है. बिग बॉस 20 की प्रीमियर 6 सितंबर को होगा और शो रात को 9 बजे जियो हॉट स्टार पर आएगा. वहीं कलर्स टीवी पर शो रात को 10.30 बजे आएगा.