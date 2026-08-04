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एक से भले दो' Bigg Boss 20 के प्रोमो में Salman के डायलॉग ने मचाई खलबली, क्या SRK के होने वाली है एंट्री?

Bigg Boss 20 Promo OUT: 'बिग बॉस 20' का पहला प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है, सलमान खान के 'करण अर्जुन' वाले डायलॉग और मेकर्स के कैप्शन ने शाहरुख खान की एंट्री को लेकर फैंस के बीच नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 4, 2026, 4:59 PM IST
एक से भले दो' Bigg Boss 20 के प्रोमो में Salman के डायलॉग ने मचाई खलबली, क्या SRK के होने वाली है एंट्री?
  • ‘बिग बॉस 20’ का पहला प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई
  • सलमान खान ने प्रोमो में ‘करण अर्जुन’ का डायलॉग बोलकर फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी
  • मेकर्स के ‘एक से भले दो’ कैप्शन के बाद शाहरुख खान की एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं
  • हालांकि, मेकर्स ने अभी तक शाहरुख खान की मौजूदगी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है

सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी Bigg Boss के हजारों फैंस हैं. बिग बॉस का इंतजार फैंस सालभर करते हैं, ये काफी पॉपुलर रियलिटी शो है. सलमान खान पिछले 16 सालों यानी साल 2010 से ‘बिग बॉस’ होस्ट कर रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर सलमाल खान जल्द ही शो के साथ वापस आने वाले हैं. रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के नए सीजन के साथ दर्शकों के बीच लौटने के लिए तैयार हैं, हर साल की तरह इस बार भी शो को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, हाल ही में शो का नया प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है.

और पढ़ें: 'जो करण-अर्जुन में हुआ था'.. रिलीज डेट के साथ हुआ Bigg Boss 20 का धमाकेदार ऐलान, सलमान खान ने दिया बड़ा हिंट

प्रोमो में ‘Bigg Boss 20’ की पहली झलक देखने के बाद फैंस उत्साहित हो गए हैं. शो के नए प्रोमो को देखने के बाद दर्शक अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार शो में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की भी एंट्री हो सकती है. ‘बिग बॉस 20’ के मेकर्स ने मंगलवार को प्रोमो जारी किया, जिसमें सलमान खान का अलग और दमदार अंदाज देखने को मिला. वीडियो में सलमान खान एक घोड़े के साथ नजर आ रहे हैं और इसके बाद वह जो डायलॉग बोलते हैं, उसने सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू कर दी है.

फिल्म ‘करण अर्जुन’ की दिलाई याद-

दरअसल, प्रोमो में सलमान खान कहते हैं, ”जो ‘करण अर्जुन’ में हुआ था, वो होगा अब बिग बॉस में… तथास्तु!” सलमान का यह डायलॉग उनकी और शाहरुख खान की 1995 में आई सुपरहिट फिल्म ‘करण अर्जुन’ से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से फैंस अब कयास लगा रहे हैं कि क्या ‘बिग बॉस 20’ में सलमान और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार फिर किसी खास अंदाज में देखने को मिलेगी.

निर्माताओं ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, ”एक से भले दो… ‘बिग बॉस’ 6 सितंबर से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर शुरू होगा.” इस कैप्शन ने भी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है. कैप्शन में ‘एक से भले दो’ वाली लाइन को कई लोग सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से शाहरुख खान की एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

हर सीजन कुछ नया-

सलमान खान ने नए सीजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. उन्होंने कहा, ”’बिग बॉस’ का हर सीजन अपने साथ नया खेल, नए रिश्ते और नए उतार-चढ़ाव लेकर आता है, लेकिन इस बार शो में ऐसे ट्विस्ट हैं, जो इसे पहले के सभी सीजन से अलग बनाएगा. प्रोमो सिर्फ शुरुआत है और असली मजा शो शुरू होने के बाद आएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार ‘बिग बॉस 20’ में सिर्फ थीम ही नहीं, बल्कि घर के डिजाइन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. यह शो 6 सितंबर 2026 से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होगा. (INPUT-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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