'बिग बॉस 20' में कैप्टन बनते ही बदल गए यंग के तेवर, लेटेस्ट प्रोमो में इस कंटेस्टेंट से हुई तीखी बहस

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' में हर एक दिन नए-नए मोड़ देखने के लिए मिल रहे हैं. 'बिग बॉस 20' को अपना नया कैप्टन मिल चुका है और साथ ही साथ चीखी बहस भी होने लगी है.

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Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ को शुरू हुए चार दिन हो चुके हैं और फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है. घर के अंदर रिश्तों और पसंद-नापसंद का खेल भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को भी आप इन सभी लोगों का गेम समझ आने लगा है. एक तरफ कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती और बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ छोटी-छोटी बातों पर बहस भी देखने के लिए मिल रहा है. अब शो के लेटेस्ट प्रोमो में तीखी बहस देखने के लिए मिल रहा है. ‘बिग बॉस 20’ को अपना नया कैप्टन अब मिल चुका है. अब शो के लेटेस्ट प्रोमो ने लोगों की एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है. अब लोग आने का इंतजार कर रहे हैं. प्रोमो में यंग डीएसए का एक अलग ही तीखा अंदाज देखने के लिए मिल रहा है. आइए आपको बताते हैं आखिर शो के प्रोमो में क्या देखने के लिए मिल रहा है.

‘बिग बॉस 20’ को मिला अपना पहला कैप्टन

‘बिग बॉस 20’ को अपना पहला कैप्टन मिल चुका है, जो है यंग डीएसए. कैप्टन को घर की कई जिम्मेदारियां संभालने के लिए बिग बॉस ने बोला, तो उनका एक अलग ही अंदाज भी लोगों को देखने के लिए मिला है. यंग डीएसए को घर का पहला कैप्टन बनाया गया तो फैंस की नजरें इस बात पर टिक गईं कि वह इस जिम्मेदारी इस तरह से निभाएंगे? कैप्टेंसी मिलते ही उनके अंदाज में थोड़ा बदलाव भी देखने को मिलता है. आपको बता दें लेटेस्ट प्रोमो में कनिका मान के साथ बहस करते हुए नजर आए हैं यंग डीएसए.

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कैप्टेंसी मिलते ही बदला यंग का अंदाज?

आपको बता दें प्रोमो में यंग का काफी ज्यादा बदला-बदला अंदाज नजर आ रहा है. कप्तान बनकर उन्होने सबसे कहा कि – वह कैप्टेन है सभी को उनकी बात माननी पड़ेगी, वहीं कनिका जवाब में कहती हैं कि यंग कप्तान हैं बादशाह नहीं, वो उनकी जी हुजूरी नहीं करने वालीं. यह पूरी तस्वीर एपिसोड देखने के बाद ही साफ होगी, आखिर पूरा मामला है क्या और आगे अब क्या-क्या होने वाला है. लोगों को अब एपिसोड को देखने का काफी ज्यादा इंतजार है. फैंस काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग तरह-तरह की चीजें इस पर बोल रहे हैं. अब आगे क्या होने वाला है ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलने वाला है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यंग डीएसए अपनी पहली कैप्टेंसी को कितनी मजबूती से निभा पाते हैं.