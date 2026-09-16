Bigg Boss 20: ईशा रिखी ने बादशाह संग रिश्ते पर कहा मुझे 'इमोशनली और फिजिकली धोखा दिया..' यहां तो कट गया

Isha Rikhi Claims Badshah Cheated On Her: बिग बॉस 20 की बातचीत में, ईशा रिखी ने अपने पिछले रिश्तों में ज़हरीलेपन और धोखे के अहसास के बारे में खुलकर बात की है.

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Isha Rikhi Claims Badshah Cheated On Her: पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिक्खी, जो अभी बिग बॉस 20 में हिस्सा ले रही हैं, ने रैपर बादशाह से अलग होने के कुछ हफ़्ते बाद ही एक रिश्ते में धोखा मिलने के बारे में खुलकर बात की है. इससे पहले, शादी के पांच महीने बाद बादशाह से अलग होने की घोषणा के कारण वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही थीं. अब, एक्ट्रेस ने आखिरकार उनके अलग होने की वजह बताई है.

रिश्ता खत्म हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरा तो कट गया

बिग बॉस के हालिया एपिसोड में, ईशा को कनिका मान से रिश्ते में धोखा मिलने के बारे में बात करते हुए देखा गया उन्होंने बादशाह से अपने अलग होने के बारे में सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों-इशारों में इस पर बात की है. ईशा ने कहा, ‘अगर कोई आकर मुझसे कहे कि कनिका ऐसी है, तो मैं तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक खुद न देख लूं’ रिश्ते में भी मैं ऐसी ही हूं. अगर कोई आकर मुझसे कुछ कहता है, तो मैं कहती हूं कि मुझे सबूत दो, वरना मुझे परेशान मत करो. लेकिन जब रिश्ता खत्म हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरा तो कट गया (मुझे धोखा दिया गया).’

फंसना मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है

जब कनिका ने पूछा कि क्या उसे शारीरिक या भावनात्मक रूप से धोखा दिया गया है, तो ईशा ने जवाब दिया, दोनों तरह से वो जो बीच में लटके रहने वाली स्थिति होती है न, उसमें फंसना मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है. ऐसा लगता था जैसे मैं कह रही हूं कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें वैसा ही महसूस भी करा रही हूं. मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर दिखा रही हूं, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलता है कि मैं कभी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी ही नहीं. ये सब मैं अपने करीबी दायरे में कर रही होती हूं क्योंकि तुम्हारे और भी कई सबसे अच्छे दोस्त होते हैं.’

क ऐसी तस्वीर दिखा रही थीं जो असल में कभी थी ही नहीं

जब कनिका ने पूछा कि क्या और भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो ईशा ने कहा, ‘हाँ, लेकिन वे बस ऐसे लोग थे जिनके साथ तुम एक-दो दिन मज़े करती थीं पर तुम मुझे कभी सच में बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहती थीं. तुम तो बस मेरे साथ गेम खेल रही थीं. बस अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मैं इतनी सीधी और अच्छी हूं कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहती हो और ऐसा तुम्हें किसी और से नहीं मिलेगा. तुम मेरे साथ रहना भी चाहती हो और अपनी आज़ादी भी चाहती हो. तुम मेरे साथ कुछ खास लोगों के साथ ही मज़े करती हो और बाद में मुझे पता चलता है कि तुम मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखा रही थीं जो असल में कभी थी ही नहीं.’