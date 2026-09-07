'बिग बॉस 20' के घर में पहले ही दिन इस कंटेस्टेंट ने किया घमासान कलेश, बाकी घरवाले भी हो गए परेशान

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के प्रोमो में घमासान कलेश देखने के लिए मिल रहा है. इस एक कंटेस्टेंट ने सभी घर वालों की नाक पर दम कर दिया है.

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Bigg Boss 20: टीवी का सबसे जाना-माना रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है. लोगों को ये देखना काफी ज्यादा पसंद आता है और कब से इसका इंतजार भी करते हैं. आपको बता दें शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें माही विज घर के अंदर पहले ही दिन कलेश करती नजर आईं हैं. जिससे माहौल पूरा हिल सा गया है और सभी घर वालें भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं. शो की शुरुआत से पहले ही कंटेस्टेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा चली हुई थी. अब लोगों को एपिसोड का इंतजार है, कि आगे आप इस लड़ाई में होने क्या वाला है? प्रोमो में माही विज का अंदाज काफी बेबाक नजर आ रहा है. इस प्रोमो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग माही के इस अंदाज को लेकर अपनी-अपनी राय भी देते नजर आ रहे हैं.

माही विज ने पहले ही दिन किया कलेश

प्रोमो में ‘बिग बॉस’ के घर में पहला दिन काफी ज्यादा क्लेश से भरा नजर आ रहा है. माही के बॉसी बर्ताव से सभी घर वालें काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं. पहले माही किचन में कहती हैं, लड़की हो..चाय बनानी तो आती होगी. इस पर ईशा रिखी जवाब देती हैं, तो तुम क्या हो?. इसके बाद माही, अरिश्फा को ऑर्डर देती हैं और अरिश्फा व उनके बीच में चाय बनाने को लेकर बहस होती है और ये बहस आगे बढ़ती ही रहती है. दूसरी तरफ घर के कुछ सदस्य उनके व्यवहार से परेशान काफी ज्यादा नजर आते हैं.ऐसे में असली वजह जानने के लिए शो का पूरा एपिसोड देखने का अब लोग इतजार कर रहे हैं. इस पर घर वाले भी तरह-तरह की बातें करने लगे. लोगों को अब आगे देखने में मजा आने वाला है.

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सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू

आपको बता दें प्रोमो आते ही सोशल मीडिया पर शो और कंटेस्टेंट्स और हाल ही में हुई बहस को लेकर चर्चा होनी भी शुरू हो गई है. माही विज के तेवर को लेकर कुछ लोग पूरी तरह से हैरान भी नजर आए हैं. शो के छोटे-छोटे क्लिप और प्रोमो वायरल होते ही फैंस उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर देते हैं. अब लोगों को इसके लाइव होने का इंतजार है आखिर ये लड़ाई और कितनी देर तक चली और इसके बाद इसमें और क्या-क्या हुआ?