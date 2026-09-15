'नौकर नहीं बैठा है कोई'...बिग बॉस 20 में माही विज पर भड़क पड़ी ये कंटेस्टेंट, नया प्रोमो हुआ वायरल

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए मिल रही है.

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Bigg Boss 20: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोगों को देखना भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच अलग-अलग तरह के बदलाव भी नजर आ रहे हैं. घर में दोस्ती देखने को मिल रही है तो कभी छोटी-सी बात देखते ही देखते बड़े झगड़े भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जो पूरे महौल को ही बदलकर रख दे रहे हैं. शो के नए प्रोमो ने लोगों की एक्साइटमेंट काफी हद तक अब बढ़ा दी है. प्रोमो में माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच किचन को लेकर जोरदार बहस होती नजर आ रही है, जिसको लोग देखना भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ये जानने का भी इंतजार कर रहे हैं, कि एपिसोड में आगे क्या होने वाला है? अब ये तो एपिसोड आने के बाद ही अच्छे से पता चल पाएगा. दोनों एक-दूसरे से तीखे अंदाज में भी बात करते नजर आ रहे हैं. अब लोग एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं.

किचन में भिड़ीं माही विज और आम्रपाली दुबे

‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में माही विज और आम्रपाली दुबे को जबरदस्त एक-दूसरे के साथ में लड़ाई करते भी नजर आ रहे हैं. घर का माहौल उस वक्त गरम होता हुआ नजर आ रहा है. चन के काम को लेकर माही विज और आम्रपाली दुबे आमने-सामने आ जाती हैं और फिर छोटी सी बात पर ही दोनों एक-दूसरे पर भड़क पड़ती हैं. प्रोमो में दिखा है कि आम्रपाली माही विज से कहती हैं कि घर में कोई उनका नौकर नहीं बैठा है और वहीं फिर माही विज कहती हैं कि मैं इनके लिए रोऊंगी…दो मिनट में खत्म कर दूंगी मैं इनको. इस प्रोमो से साफ है कि आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाला है और लोगों को काफी मजा भी आने वाला है. आने वाले एपिसोड में किचन का मुद्दा घर में बड़ा विवाद अब बन सकता है.

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प्रोमो देखकर फैंस हो गए एक्साइटेड

जैसे ही प्रोमो लोगों ने देखा तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते नजर आ रहे हैं. दर्शकों के बीच इस लड़ाई को लेकर चर्चा तेज हो गई. सोशल मीडिया पर भी अब ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों को अब ये जानना है कि आखिर किचन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच बहस इतनी बढ़ गई? माही और आम्रपाली की बहस ने बिग बॉस 20 के अपकमिंग एपिसोड को लेकर बज काफी हद तक बढ़ा दिया है. अब लोग एपिसोड खाने का काफी ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं.