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'बिग बॉस 20' के पहले वीकेंड के वार में सलमान खान का दिखा कूल अंदाज, प्रोमो में आसिफ से इस कंटेस्टेंट की हुई जबरदस्त बहस

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 20' का पहला वीकेंड का वार बड़ा ही खास होने वाला है. प्रोमो में सलमान खान काफी कूल अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.

Written by: Ritika
Published: September 12, 2026, 2:42 PM IST
'बिग बॉस 20' के पहले वीकेंड के वार में सलमान खान का दिखा कूल अंदाज, प्रोमो में आसिफ से इस कंटेस्टेंट की हुई जबरदस्त बहस

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 20’ का पहला हफ्ता खत्म ही हो गया है और लोगों को अब शो में पहला वीकेंड का वार देखने के लिए लोग इसका काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं. प्रोमो भी इसका सामने आ रहा है और उसमें काफी ज्यादा खास और कूल अंदाज में सलमान खान नजर आ रहे हैं. पूरे हफ्ते घर में हुए झगड़ों, बहसों और कंटेस्टेंट्स के बीच काफी कुछ देखने को मिला है और फिर वीकेंड के वार का लोग इंतजार करते हैं. शो के पहले वीकेंड का वार का प्रोमो सामने आने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट भी और ज्यादा बढ़ गई है और लोगों को इसको देखना भी अब काफी ज्यादा पसंद आने वाला है. वीकेंड के वार के प्रोमो में दूसरी तरफ घर के अंदर आसिफ खान और अमन गांधी के बीच काफी ज्यादा लड़ाई भी देखने के लिए मिली है, जिससे अब लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे अब होने क्या वाला है?

वीकेंड का वार में दिखा सलमान खान का कूल अंदाज

और पढ़ें: 'बिग बॉस 20' में कैप्टन बनते ही बदल गए यंग के तेवर, लेटेस्ट प्रोमो में इस कंटेस्टेंट से हुई तीखी बहस

वीकेंड के वार का पहला प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान खान का एकदम कूल लुक नजर आया है. प्रोमो में सलमान खान हमेशा की तरह अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है. पहले हफ्ते में घर के अंदर कई तरह के समीकरण भी बनते नजर आए हैं. अब देखना है कि सलमान खान आखिर इस बार किसकी क्लास लगाने वाले हैं. कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती मजबूत होती नजर आई, तो कुछ के बीच शुरुआत से ही लड़ाई नजर आई हैं.

आसिफ खान और अमन गांधी के बीच हुई जबरदस्त बहस

आपको बता दें प्रोमो का सबसे ध्यान खींचने वाला हिस्सा जो लोगों को लगा वो है आसिफ खान और अमन गांधी के बीच की लड़ाई, जिसको देखना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया. दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस हुई है और अब आगे देखना ये है कि बात क्या हुई थी और आगे अब क्या-क्या होने वाला है? इसका इंतजार लोग काफी ज्यादा कर भी रहे हैं. प्रोमो में विवाद की पूरी वजह साफ तो नहीं हुई है, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि अब कुछ खतरनाक तो होने वाला है. आने वाले एपिसोड में यह मुद्दा चर्चा का विषय भी अब बन सकता है, जिसका लोगों को काफी ज्यादा इंतजार है. आपको इस बार काफी ज्यादा मजा आने वाला है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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