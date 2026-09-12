'बिग बॉस 20' के पहले वीकेंड के वार में सलमान खान का दिखा कूल अंदाज, प्रोमो में आसिफ से इस कंटेस्टेंट की हुई जबरदस्त बहस

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 20' का पहला वीकेंड का वार बड़ा ही खास होने वाला है. प्रोमो में सलमान खान काफी कूल अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.

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Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 20’ का पहला हफ्ता खत्म ही हो गया है और लोगों को अब शो में पहला वीकेंड का वार देखने के लिए लोग इसका काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं. प्रोमो भी इसका सामने आ रहा है और उसमें काफी ज्यादा खास और कूल अंदाज में सलमान खान नजर आ रहे हैं. पूरे हफ्ते घर में हुए झगड़ों, बहसों और कंटेस्टेंट्स के बीच काफी कुछ देखने को मिला है और फिर वीकेंड के वार का लोग इंतजार करते हैं. शो के पहले वीकेंड का वार का प्रोमो सामने आने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट भी और ज्यादा बढ़ गई है और लोगों को इसको देखना भी अब काफी ज्यादा पसंद आने वाला है. वीकेंड के वार के प्रोमो में दूसरी तरफ घर के अंदर आसिफ खान और अमन गांधी के बीच काफी ज्यादा लड़ाई भी देखने के लिए मिली है, जिससे अब लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे अब होने क्या वाला है?

वीकेंड का वार में दिखा सलमान खान का कूल अंदाज

वीकेंड के वार का पहला प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान खान का एकदम कूल लुक नजर आया है. प्रोमो में सलमान खान हमेशा की तरह अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है. पहले हफ्ते में घर के अंदर कई तरह के समीकरण भी बनते नजर आए हैं. अब देखना है कि सलमान खान आखिर इस बार किसकी क्लास लगाने वाले हैं. कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती मजबूत होती नजर आई, तो कुछ के बीच शुरुआत से ही लड़ाई नजर आई हैं.

Get ready for First Weekend ka Vaar of #biggboss20 And its Aman Gandhi Vs Aasif Khan pic.twitter.com/2TQ1hsRbI2 — BBTak (@BiggBoss_Tak) September 11, 2026

आसिफ खान और अमन गांधी के बीच हुई जबरदस्त बहस

आपको बता दें प्रोमो का सबसे ध्यान खींचने वाला हिस्सा जो लोगों को लगा वो है आसिफ खान और अमन गांधी के बीच की लड़ाई, जिसको देखना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया. दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस हुई है और अब आगे देखना ये है कि बात क्या हुई थी और आगे अब क्या-क्या होने वाला है? इसका इंतजार लोग काफी ज्यादा कर भी रहे हैं. प्रोमो में विवाद की पूरी वजह साफ तो नहीं हुई है, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि अब कुछ खतरनाक तो होने वाला है. आने वाले एपिसोड में यह मुद्दा चर्चा का विषय भी अब बन सकता है, जिसका लोगों को काफी ज्यादा इंतजार है. आपको इस बार काफी ज्यादा मजा आने वाला है.