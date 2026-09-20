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Bigg Boss 20: 'मैं माफी चाहता हूं...': बिग बॉस के प्रोमो में बिगड़ती सेहत देख घबराए फैंस, सलमान खान ने क्यों मांगी माफी

Salman Khan On Health Issue: सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस 20' का एक प्रोमो वायरल हुआ जिसमें सलमान खान दर्द में दिखे, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है.

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 20, 2026, 10:40 AM IST
Bigg Boss 20: 'मैं माफी चाहता हूं...': बिग बॉस के प्रोमो में बिगड़ती सेहत देख घबराए फैंस, सलमान खान ने कहा 'सब ठीक है

Bigg Boss 20 Salman Khan On Health Issue: बिग बॉस 20 का ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड कई वजहों से चर्चा का विषय बन गया है. कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए सलमान खान ने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग का ज़िक्र किया, उन्होंने उन सोशल मीडिया यूज़र्स की आलोचना की जो सेलेब्रिटीज़ की उम्र और वज़न को लेकर उन्हें ट्रोल करते हैं और इसके बाद उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी. एपिसोड के आखिर में, कंटेस्टेंट्स से बातचीत के दौरान उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी और उन्होंने तुरंत पानी मंगवाया. सलमान ने फिर से कंटेस्टेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। रविवार के एपिसोड के प्रोमो में सलमान को बहुत ज़्यादा दर्द में देखा जा सकता है और कंटेस्टेंट्स उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। प्रोमो का अंत सलमान के स्टेज पर लेटने के साथ होता है.

‘भगवान की कृपा से मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है’

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जल्द ही, उस एपिसोड और प्रोमो के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और सलमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साफ़ किया कि वह ठीक हैं. एक्टर ने लिखा, ‘भगवान की कृपा से मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है. बिग बॉस का प्रोमो जिस तरह से एडिट किया गया, वैसा नहीं होना चाहिए था. इससे प्रोमो का मकसद ही खत्म हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे मैं वही कर रहा हूं जो काज़ी घर के अंदर कर रहा था. वह दर्द का नाटक सिर्फ़ काज़ी को यह दिखाने के लिए था कि उसने जो किया वह गलत था, क्योंकि उसने अपनी सेहत का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया था, खासकर तब जब घर के 15 लोगों को पता ही नहीं था कि वह एक्टिंग कर रहा है और वे उसकी सेहत को लेकर परेशान हो रहे थे.’

सलमान खान ने माफ़ी मांगी

एक्टर ने बिग बॉस की तरफ़ से भी माफ़ी मांगी और लिखा, “प्रोमो को जिस तरह से एडिट किया गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं. लगता है कि शो को प्रमोट करने के लिए वे इसी फ़ॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं. मैं उनकी तरफ़ से माफ़ी मांगता हूं. इस प्रोमो ने सलमान के फ़ैन्स को उनकी सेहत को लेकर ज़रूर परेशान कर दिया था. यह निस्संदेह बिग बॉस 20 वीकेंड का वार के सबसे बेहतरीन एपिसोड्स में से एक था. सोशल मीडिया पर बॉडी-शेमिंग के बारे में बात करते हुए सलमान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि कैसे प्रेग्नेंसी के बाद वज़न बढ़ने की वजह से अभिनेत्रियों को ट्रोल किया जाता है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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