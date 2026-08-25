Bigg Boss 20: प्रोटेस्ट से बिग बॉस तक! रिया अहीर को मिला बड़ा मौका, लव गिल से होगा सीधा मुकाबला

रिया अहीर को मिला Bigg Boss 20 का मौका
लव गिल से होगा सीधा मुकाबला
फैंस के वोट से तय होगी एंट्री
सलमान खान ने किया वोटिंग का ऐलान
Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 शुरू होने से पहले ही शो में एक ऐसा ट्विस्ट सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. इस बार मेकर्स ने कंटेस्टेंट चुनने का फैसला कुछ हद तक दर्शकों के हाथ में भी दे दिया है. सलमान खान ने शो के नए प्रोमो में दो नामों का ऐलान किया है और फैंस से उनके बीच वोट करने को कहा है. इनमें एक नाम रिया अहीर का है, जो हाल ही में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वैन रोकने की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में आई थीं. वहीं दूसरी दावेदार लव गिल हैं, जो पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी मॉडल और एक्ट्रेस हैं.
बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में सलमान खान कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार घरवालों के साथ-साथ ऑडियंस को भी एक वरदान दिया जाएगा. इसके बाद वह रिया अहीर और लव गिल का नाम लेते हैं. सलमान बताते हैं कि इन दोनों में से जिसे दर्शकों के ज्यादा वोट मिलेंगे, उसे बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिलेगा. यानी इस बार कंटेस्टेंट की एंट्री में फैंस की भूमिका अहम होने वाली है.
रिया अहीर सोशल मीडिया पर एक्टिव डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और मॉडल हैं. फैशन, लाइफस्टाइल और रील्स से जुड़े कंटेंट के अलावा हाल ही में वह एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सुर्खियों में आई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई में हुए प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस की वैन कुछ प्रदर्शनकारियों को लेकर जा रही थी, तब रिया ने वैन को रोक दिया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और रिया का नाम तेजी से चर्चा में आ गया.
उनके इसी वायरल अंदाज ने अब उन्हें एक अलग तरह का मौका दिला दिया है. प्रोटेस्ट के दौरान चर्चा में आई रिया अब सलमान खान के शो में संभावित कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं. हालांकि, अभी उनकी एंट्री पक्की नहीं हुई है. अंतिम फैसला वोटिंग के आधार पर होना है.
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रिया के सामने मुकाबले में लव गिल का नाम है. लव गिल पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मॉडलिंग से जुड़ी हैं. वह पंजाबी म्यूजिक वीडियोज और दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी मौजूदगी है. अब उनके और रिया अहीर के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक को बिग बॉस के घर में एंट्री मिल सकती है.
मेकर्स ने इस मुकाबले के लिए वोटिंग का विकल्प खोला है. यानी अब रिया अहीर और लव गिल की किस्मत का फैसला दर्शकों के हाथ में है. जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसके ‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने की संभावना होगी. अभी शो के सभी कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है, इसलिए यह ट्विस्ट प्रीमियर से पहले दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा रहा है.
बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है. ऐसे में अब देखना होगा कि फैंस किसे अपना समर्थन देते हैं और क्या रिया अहीर का प्रोटेस्ट वाला वायरल चेहरा उन्हें बिग बॉस के घर तक पहुंचा पाता है या फिर लव गिल बाजी मार लेती हैं.
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