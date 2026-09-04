Bigg Boss 20 के घर में हर कदम-कदम पर मिलेगा बड़ा सरप्राइज, इनसाइड झलक ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Bigg Boss 20 New House: सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' इन दिनों अपनी छोटी-छोटी खबरों को लेकर तेजी से वायरल हो रहा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/bigg-boss-20-salman-khan-show-inside-look-photos-revealed-special-hidden-secret-8516478/ Copy

Bigg Boss 20 New House: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट इस समय देखने के लिए मिल रही है, सोशल मीडिया पर काफी तेजी से रील्स वायरल हो रही हैं. हर नए सीजन के साथ शो के कंटेस्टेंट्स, थीम और टास्क को लेकर चर्चा भी काफी तेज चलती रहती हैं. बिग बॉस के घर का डिजाइन हमेशा से ही दर्शकों के लिए काफी ज्यादा खास रहा है. आकर्षण का केंद्र भी हमेशा से यही बना रहा है. आपको बता दें कंटेस्टेंट्स के नामों की अटकलें अभी तक जारी है. मेकर्स ने घर के थीम का अब खुलासा कर दिया है. इस सीजन की पूरी थीम बेहद ही खास तरीके से डिजाइन की गई है. किचन से लेकर बेडरूम, लिविंग एरिया से लेकर गार्डन और कन्फेशन रूम तक. सब कुछ खास है. आइए आपको और चीजें बताते हैं.

नए घर में दिखेगा नया अंदाज

रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में आपको काफी सारी चीजें बेहद ही अलग-अलग अंदाज में देखने के लिए मिलेगी. हर सीजन में बिग बॉस मेकर्स घर को एक अलग थीम देने की कोशिश करते हैं. घर के इंटीरियर को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर भी बिग बॉस के नए घर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. किचन में केतली एक विशाल सोफे में चाय उड़ेलती दिखती है. साथ ही ऑक्टोपस अपने टेंटेकल्स शतरंज के मोहरे थामे खड़ा है. लाउंज में आसमान में उड़ने वाला हॉट-एयर बैलून जमीन पर है. किचन के पास नल से पानी की जगह खूबसूरत फूल है. जगह-जगह बनी हुई आंखें. दीवारों और अलग-अलग स्पेस में नजर आ रही है. जगह-जगह पर कैमरे भी लगे हुए हैं. इसका हर कोना शो की थीम का हिस्सा बनाया गया है. हर चीज काफी ज्यादा अलग और खास होने वाली है.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

Room 20 है खास?

आपको बता दें इस सीजन के नए घर में आपको Room No 20 दिखेगा, इस खास कमरे को एक रहस्यमयी अंदाज में तैयार किया गया है और लोग अब ये जानना चाह रहे हैं, कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या अलग होने वाला है? क्या यहां कोई सीक्रेट एरिया होगा या फिर इसका इस्तेमाल किसी खास ट्विस्ट के लिए किया जाएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब पूरी तरह लोगों को नहीं मिल पाया है. बिग बॉस का असली खेल घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के आने के बाद ही शुरू होगा. 6 सितंबर 2026 को आप इसको ओटीटी पर जियोहॉटस्टार पर रात 9:00 बजे और टीवी पर कलर्स पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं.