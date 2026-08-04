'जो करण-अर्जुन में हुआ था'.. रिलीज डेट के साथ हुआ Bigg Boss 20 का धमाकेदार ऐलान, सलमान खान ने दिया बड़ा हिंट

Bigg Boss 20 Officially Release Date: टीवी के सबसे बड़े और चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 की रिलीज डेट सामने आई है और सलमान खाने ने इसमें एक खास हिंट भी दिया है.

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Bigg Boss 20 Officially Release Date: टीवी के सबसे बड़े और चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 का इंतजार लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं. इसी बीच एक खबर सामने आई है कि बिग बॉस 20 का पहला टीज़र और रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में एक अलग ही खुश नजर आ रही है. आपको बता दें इसमें शो के होस्ट सलमान खाने ने अपने खास अंदाज में फैंस को एक बड़ा हिंट भी दिया और डॉयलग भी कहा है, जिसको सुनने के बाद लोग अपने हिसाब से काफी कुछ अंदाजा लगा रहे हैं. अब फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना तक भी बढ़ गई है. आइए आपको बताते हैं आखिर इसमें क्या है और इसकी रिलीज डेट क्या है?

रिलीज डेट आई सामने

आपको बता दें पहले टीज़र के साथ-साथ मेकर्स ने बिग बॉस 20 की डेट का भी ऐलान कर दिया है. शो का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर को होने जा रहा है. इसको देखने के बाद तो फैंस के मन में खुशी का ठिकाना ही नहीं बचा है सभी फैंस काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी शो को लेकर जबरदस्त बज लोगों में सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है. फैंस नए सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं आखिर इस बार कौन-कौन आने वाला है. रिलीज डेट सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई सारे हैशटे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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टीज़र में ‘करण-अर्जुन’ वाला हिंट

अगर आपने टीज़र देखा होगा, तो ये जरूर देखा होगा कि सलमान खाने ने उसमें एक डायलॉग कहा है कि ‘जो करण-अर्जुन में हुआ था’ अब वो दोबारा होगा.. मेकर्स ने अभी तक इस लाइन का असली मतलब नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार शो में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिल सकती है. फिलहाल इसपर मेकर्स ने इस सस्पेंस से पर्दा अभी तक भी नहीं उठाया है, लेकिन टीज़र ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि बिग बॉस 20 पहले से कहीं ज्यादा अलग और रोमांचक होने वाला है.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चाएं

बिग बॉस 20 के टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा चर्चाएं होनी भी शुरू हो गई है. जैसे ही टीज़र रिलीज हुआ वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस ने अपने-अपने अनुमान भी लगाना शुरू कर दिए हैं. कुछ लोगों का मानना है कि मेकर्स गेम को पूरी तरह बदलने की तैयारी में हैं.