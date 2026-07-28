Bigg Boss 20: माही विज, सुनील पाल समेत ये सितार होंगे सलमान के घर का हिस्सा, घर भी होगा अनोखा

सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के 6 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है और इस बार कंटेस्टेंट्स में माही विज, गीता बसरा, जन्नत ज़ुबैर और सुनील पाल शामिल हो सकते हैं

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Bigg Boss 20: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 20 सितंबर में शुरू होने के लिए तैयार है. बनिजे एशिया और एंडेमोल शाइन ने हाल ही में घोषणा की है कि वे इस साल त्योहारों के मौसम में सभी छह भाषाओं के सीज़न एक साथ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं. बिग बॉस 19 की सफलता के बाद, 20वें सीज़न से काफी उम्मीदें हैं. जैसे-जैसे नए सीज़न की चर्चा तेज़ हो रही है, ऐसे में आने वाले सीज़न के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसमें कंटेस्टेंट्स के नाम से लेकर इस सीज़न की थीम तक शामिल है.

सुनील पाल और कंटेंट क्रिएटर शोविक चक्रवर्ती होंगे हिस्सा

बिग बॉस 20 के नए सीज़न में कौन शामिल होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है और कई नाम सामने आ रहे हैं. खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस माही विज, गीता बसरा, जन्नत ज़ुबैर, कॉमेडियन सुनील पाल और कंटेंट क्रिएटर शोविक चक्रवर्ती इस सीज़न के लिए मज़बूत दावेदार के तौर पर सामने आए हैं. इस मामले से जुड़ी खबरें हैं कि उनके शामिल होने को लेकर बातचीत आगे बढ़ चुकी है और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वे जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं. हालांकि, अभी सारी बातचीत शुरुआती दौर में ही है और सभी चीज़ों पर चर्चा होने के बाद ही पक्के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे.

ये स्टार भी हो सकते हैं हिस्सा

हालांकि किसी भी आर्टिस्ट ने शो में शामिल होने का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन एक्ट्रेस माही विज से भी पहले ‘लॉक अप’ में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था. बिग बॉस 20 के लिए जिन अन्य सेलिब्रिटीज़ के साथ बातचीत की चर्चा है, वे पहले ‘द 50’ में देखे गए थे; सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैसु और फ़ैज़ बलोच, भव्य सिंह, मैक्सटर्न और दुष्यंत कुकरेजा के भी बिग बॉस 20 में भाग लेने पर विचार किया जा रहा है.

बिग बॉस 20 की थीम और दूसरी जानकारी

पिछले हफ़्ते नए सीज़न का लोगो सामने लाने के बाद, मेकर्स इस सीज़न की थीम को इसी हफ़्ते के आखिर में या अगले हफ़्ते की शुरुआत में बताने की योजना बना रहे हैं.इस साल, उमंग कुमार बिग बॉस 20 का घर डिज़ाइन नहीं करेंगे. खबरों के मुताबिक कंचन और रूपाली, जिन्होंने ‘द 50’ का सेट डिज़ाइन किया था, उमंग की जगह लेंगी और उम्मीद है कि बिग बॉस 20, 6 सितंबर को शुरू होगा। दूसरे सीज़न के प्रीमियर की तारीखों का भी जल्द ही ऐलान किया जाएगा. पिछले साल की तरह, इस साल भी बिग बॉस एक ‘डिजिटल-फर्स्ट’ सीज़न होगा