EnglishHindi

वीकेंड के वार में सलमान खान ने तीखे सवालों से घरवालों की लगाई क्लास, जबरदस्त प्रोमो हुआ आउट

Bigg Boss 20 weekend Ka Vaar promo: वीकेंड के वार का नया प्रोमो आउट हो गया है, जिसमें सलमान खान ने घरवालो की गजब की क्लास लगाई है.

Written by: Ritika
Published: September 19, 2026, 12:07 PM IST
वीकेंड के वार में सलमान खान ने तीखे सवालों से घरवालों की लगाई क्लास, जबरदस्त प्रोमो हुआ आउट

Bigg Boss 20 weekend Ka Vaar promo: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 20 में हर दिन कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है और ट्विस्ट देखने लायक हो रहा है. घर में कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस और दोस्ती भी बदलती हुई भी नजर आ रही हैं. अब शनिवार को होने वाला वीकेंड का वार भी काफी खास होने वाला है क्योकि सामने आए प्रोमो में सलमान खान कई घरवालों से तीखे सवाल करते हुए क्लास लगा रहे हैं, जो एकदम देखने लायक हो रहा है. सलमान खान का अंदाज काफी सख्त इस बार नजर आ रहा है और प्रोमो देखकर लग रहा है कि कुछ तो बड़ा इस बार होने वाला है अब क्या होने वाला है ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा. कई घरवालों से तीखे सवाल करते और उनकी हरकतों पर सवाल करते इस बार सलमान नजर आ रहे हैं. स्काउट और आसिफ खान को भी फटकार लगाई है.

सलमान खान ने स्काउट और आसिफ की लगाई क्लास

और पढ़ें: बिग बॉस 20 में दूसरा कैप्टेंसी टास्क जीता ये कंटेस्टेंट, लेटेस्ट प्रोमो में माही और मैरी कॉम के बीच जोरदार झगड़ा

घर में कैप्टेंसी टास्क के दौरान झगड़े में स्काउट कैमरे पर आकर अपनी गेमिंग कम्यूनिटी से कहते हुए नजर आए थे कि इसे देख लेना, तो उसी बात पर सलमान खाने ने स्काउट को फटकार लगाई है. इस मुद्दे पर सलमान खान ने स्काउट की क्लास ली और उनसे पूछा कि ‘अगर वो आज उन्हें कुछ कह देते हैं, तो क्या वह अपनी यूट्यूब कम्यूनिटी से उनके बारे में भी ऐसा कहेंगे?’ और उसी के साथ-साथ नॉमिनेशन डिस्कस करने के चलते आसिफ खान ने कहा था कि शो बायस्ड है और उनके साथ गलत हुआ, तो उस पर भी उनसे सवाल किया गया था. लोग आज के एपिसोड का काफी इंतजार भी कर रहे हैं.

माही से सवाल

प्रोमो में ये भी देखने के लिए मिला है कि सलमान खान माही से सवाल करते नजर आ रहे हैं कि क्या उन्होंने यंग डीएसए को गाली दी थी? तो उन्होने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा किया था? लेकिन सलमान खान ने ये गलतफहमी भी दूर की की उन्होने ऐसा कुछ नहीं किया है. दूसरे वीकेंड का वार में सलमान खान का सख्त अंदाज घरवालों के लिए किसी रियलिटी चेक से कम नहीं होगा, लोगों को अब इसका काफी ज्यादा इंतजार है कि आगे क्या होने वाला है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.