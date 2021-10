Bigg Boss 9 Yuvika Chaudhary Arrested For Casteist Slur: हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) अपमानजनक टिप्पणी मामले में गिरफ्तार हुए थे, ऐसे में अब जातिगत टिप्पणी मामले में अभिनेत्री युविका चौधरी (Yuvika Chaudhary) को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने एक्ट्रेस से 3 घंटे पूछताछ करने के बाद औपचारिक जमानत पर छोड़ दिया है. दरअसल, युविका पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है.Also Read - Top Entertainment News: Shilpa Shetty ने मुंडवाया सिर, Neena Gupta के साथ डॉक्टर ने की थी गंदी हरकत

युविका चौधरी (Yuvika Chaudhary) के वकील अशोक बिश्नोई मे न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि- 'मेरी क्लाइंट हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार जांच में शामिल हुई थीं और अब वह अंतरिम जमानत पर रिहा हैं. अब इस केस की सुनवाई 24 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी'.

Hansi, Haryana | My client has joined the investigation as per the guidelines given by the High Court and she is on interim bail now (in a case of alleged offensive remarks against Scheduled Castes on a social media platform): Ashok Bishnoi, lawyer of actress Yuvika Chaudhary pic.twitter.com/l459AsCmsN

— ANI (@ANI) October 18, 2021