Ex Bigg Boss Contestant Rahul Mahajan Third Wife Natalya Ilina Photos: बिग-बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट राहुल महाजन (Rahul Mahajan) की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्ख़ियों में रही है. अपने मस्तीखोर अंदाज़ और रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर राहुल की लव लाइफ भी लाइमलाइट में रही है. छोटे पर्दे पर राहुल ने शादी रचाई थी मगर वो कामयाब नहीं हो पाई. राहुल ने एक, दो नहीं बल्कि तीन शादियां की हैं और आज उनकी तीसरी पत्नी नतालिया इलिना (Natalya Ilina) एक बार फिर चर्चा में हैं. Also Read - Rahul Mahajan से 18 साल छोटी हैं उनकी पत्नी नतालिया इलिना, हॉट तस्वीरें देखकर हो जाएंगे दीवाने

Also Read - Bigg Boss 14 : राहुल महाजन के कपड़े फाड़कर राखी सावंत ने दिल तोड़ दिया, उदास मन से बोले...

श्वेता सिंह और डिंपी गांगुली से तलाक के बाद राहुल (Rahul Mahajan) की जिंदगी में नतालिया की एंट्री हुई. इस विदेशी बाला का हुस्न देखकर हर कोई हैरान हो गया है. Also Read - Rahul Mahajan Evicted: बिग बॉस 14 में घर से बाहर हुए राहुल महाजन, हाल ही में बने थे कप्तान

नतालिया अपनी खूबसूरती से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. सोशल मीडिया पर इनकी हॉट तस्वीरें खूब (Natalya Ilina Photos) तबाही मचाती है.

नताल्या का ताल्लुक कजाकिस्तान से है. राहुल और नताल्या 20 नवम्बर को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधे है. नताल्या और राहुल की उम्र में 18 साल का फर्क है.

नताल्या 27 साल की है वहीं राहुल की उम्र 45 साल है. बता दें कि नतालिया (Natalya Ilina) एक खूबसूरत मॉडल भी हैं और अपने फोटोशूट की तस्वीरे शेयर करती हैं. वे यूट्यूब पर भी काफी एक्टिव हैं.