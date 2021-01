Nehha Pendse replaces Saumya Tandon as Anita Bhabhi in Bhabiji Ghar Par Hain!: टीवी जगत का मशहूर शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ (Bhabiji Ghar Par Hain) एक बार फिर खबरों में हैं. पिछले कई महीनों से चल रही नई ‘अनीता भाभी’ की तलाश अब आख़िरकार पूरी हो गई है. अब खबर है कि पुरानी ‘अनीता भाभी’ यानी सौम्य टंडन (Saumya Tandon) को नेहा पेंडसे (Nehha Pendse) ने रिप्लेस कर दिया है. पिछले साल सौम्या टंडन ने शो को अलविदा कह दिया था और उसके बाद से शो में ‘अनीता भाभी’ की कमी महसूस हो रही थी मगर मेकर्स ने अब इस कमी को दूर कर दिया है. Also Read - ‘भाबीजी घर पर हैं’ की गौरी मेम सौम्या टंडन ने छोड़ा शो, कहीं बिग बॉस के घर तो नहीं जा रहीं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी के इस चर्चित टीवी शो में ‘अनीता भाभी’ के लिए कई एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे थे जिसमें कई मशहूर नाम भी थे लेकिन आखिर में नेहा पेंडसे को इस चहिते किरदार के लिए कन्फर्म कर दिया गया. ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भाभी जी घर पर है शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली और बिनायफर की नज़र में ‘अनीता भाभी’ के रोल के लिए नेहा पेंडसे ही पहली पसंद थीं मगर नेहा की तरफ से डील को डन करने में समय लग गया. Also Read - ‘भाबीजी घर पर हैं’ की ‘अनीता भाभी’अब बनेंगी शेफाली जरीवाला? विभूति नारायण का क्या होगा?

सौम्या टंडन ने शो में अनीता भाभी का रोल पांच साल तक निभाया था मगर पिछले साल अगस्त में उन्होंने शो को अलविदा कह दिया था. बताते चलें कि नेहा 90’s में “कैप्टेन हाउस”, “पड़ोसन” जैसे हिट शो में काम कर चुकी हैं लेकिन उन्हें टीवी पर पहली प्रसिद्धि जी मराठी पर आने वाले शो भाग्यलक्ष्मी से मिली. नेहा ने ‘मे आइ कम इन मैडम’ शो में भी लीड रोल निभाया था.