Also Read - रश्मि देसाई ने छोड़ा देसी अंदाज, मॉडर्न क्वीन बनकर ढाया कहर, लाखों बार देखा गया Video

View this post on Instagram

Your direction is more important then your speed…. . . . Footwear : @fyorindia Ring : @the_jewel_gallery Styled : @richa_r29 Mau : @nekhatmua Hair : @jayshreethakkarhairartist 📸 @amitkhannaphotography . #rashamidesai #teamrashamidesai #immagical✨🧞‍♀️🦄 #life