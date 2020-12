नई दिल्ली: टेलीविजन शो ‘बाबुल का आंगन छूटे ना’ से अपना अभिनय करियर शुरू करने वाले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहते हैं. बिग बॉस सीजन 13 (Bigg Boss 13) फेम सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) ने बीते शनिवार को अपना जन्मदिन भी बनाया है. टीवी इंडस्ट्री के इस फेमस अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Sidharth Shukla Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स सिद्धार्थ पर शराब पीकर गाड़ी चलाने (Drunk Driving) और एक गरीब आदमी को पीटने का आरोप लगा रहा है और सिद्धार्थ अपने गाड़ी में गुस्से में उस शख्स से बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं. Also Read - बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला वेब सीरीज से करेंगे डिजिटल डेब्यू, एकता कपूर ने की घोषणा

जी हां, अक्सर चर्चा में रहने वाले सिद्धार्थ का ये वीडियो इंटरनेट अब तेज़ी से फैल रहा है. इस वीडियो में एक शख्स कैमरे पर रिकॉर्डिंग करते हुए सिद्धार्थ से यह कह रहा है कि आपने बिना वजह एक गरीब आदमी को क्यों मारा है. इसपर सिद्धार्थ कह रहे हैं कि उसने पहले चाक़ू दिखाया था. यहां देखें वायरल वीडियो: Also Read - Shona Shona Trending On Youtube: सिद्धार्थ और शहनाज का नया गाना शोना शोना हुआ सुपरहिट, सिडनाज का दिखा जलवा

#HappyBirthdaySidharthShukla Also Read - सिदार्थ शुक्ला-शहनाज गिल के गाने Shona Shona ने मचाया तहलका, एक्ट्रेस के बदन पर कमेंट करते नज़र आया दीवाना

Yesrerday Birthday Night #SidharthShukla Drank alcohol

was Driving and Beat up Poor citizen

Link Here Full Video👇👇https://t.co/NW9ribPpLx pic.twitter.com/iAP4Q5wdTr

— The Khabri (@TheRealKhabri) December 12, 2020