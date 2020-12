Bigg Boss is very disturbing says shilpa shetty sister shamita Shetty now participants are very Aggressive- बिग बॉस के तीसरे सीजन से टीवी पर एंट्री लेने वाली अभिनेत्री शमिता शेट्टी का कहना है कि वह यह विवादास्पद रियलिटी शो नहीं देखती हैं क्योंकि यह उन्हें परेशान करता है. शमिता ने बताया, “मैंने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अपना सीजन भी नहीं देखा था. मैं बिग बॉस नहीं देखती. मुझे यह बहुत परेशान करता है. अब तो घर में लोग बहुत आक्रामक हो गए हैं. कम से कम मेरे समय लोग नियमों का पालन करते थे. मैं इसे नहीं देखती.” Also Read - 'सावधान इंडिया' का एक्टर गिरफ्तार, पुलिसवाला बनकर बुजुर्गों से करता था लूटपाट

बिग बॉस के बाद शमिता साल 2000 में 'मोहब्बतें' में नजर आईं और फिर वे 'झलक दिखला जा' और 'फियर फैक्टर : खतरों के खिलाड़ी 9' जैसे रियलिटी शो में देखी गईं.

रियलिटी शो को लेकर शमिता ने कहा, "मैं कभी भी रियलिटी शो में नहीं थी. यह अचानक हुआ बिग बॉस ने शो से एक हफ्ते पहले कहा और इसमें जो अनुभव हुए उनके बारे में मैंने जिंदगी में कभी कोई योजना नहीं बनाई थी. वह अनुभव अच्छा रहा. जब मेरे पास कोई चीज आती है और वह मुझे पसंद आती है, तो मैं सहज रूप से हां कहती हूं. मुझे लगता है कि मैंने टेलीविजन पर 3 सबसे बड़े शो किए हैं. अब क्या बचा है?"

शमिता वर्तमान में ब्लैक वीडोज नाम की सीरीज की रिलीज के लिए तैयार हैं. यह इसी नाम कि हिट नॉर्डिक सीरीज की रीमेक है.

इस शो का यह आठवां रीमेक है. इससे पहले यह यूक्रेन, एस्टोनिया, लिथुआनिया, मध्य पूर्व, मैक्सिको, स्कैंडिनेविया और चेक गणराज्य में बन चुकी है.

बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित इस सीरीज में मोना सिंह, स्वस्तिका मुखर्जी, शरद केलकर, राइमा सेन, परमब्रत चट्टोपाध्याय, आमिर अली और सब्यसाची चक्रवर्ती भी हैं. यह शो जी5 पर रिलीज होगा.