टीवी के फेमस रिएलिटी शो 'बिग बॉस' 14 (Bigg Boss 14) की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. इस साल भी एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट सामने आए हैं मगर इस सीजन की पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री का नाम सुन चारो तरफ हंगामा मच गया है. जी हां, शो में एंटरटेनमेंट का मसाला घोलने के लिए चार नए कंटेस्टेंट्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री (Bigg Boss 14 Wild Card Entry) होगी. इस लिस्ट में एक नाम शामिल है जिसे दुनिया सपना सप्पू (Sapna Sappu) यानी 'सपना भाभी' के नाम से जानती है.

80 और 90 के दशक में अपने बोल्ड और इरोटिक अंदाज़ से तहलका मचाने वाली सपना अब बिग बॉस 14 के घर का हिस्सा बन सकती हैं. मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'गुंडा' की कोस्टार सपना सप्पू (Sapna Sappu) की बोल्ड इमेज से सब वाकिफ हैं. बी-ग्रेड फिल्‍मों से अपनी पहचान को मज़बूत करने वाली सपना ने हिंदी, गुजराती और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है.

बता दें कि सपना सप्‍पू का असली नाम जरीना शेख है. वह अपने इरॉटिक वेब शो सपना भाभी के लिए खूब चर्चा में रही हैं. सपना भाभी, तांक झांक, लव लस्‍ट ड्रामा, सपना के अंगूर और बॉस जैसे वेब शोज में काम कर चुकी सपना को बिग बॉस में देखना दिलचस्प ज़रूर होगा.

गौरतलब है कि इस बार बिग बॉस के घर (Bigg Boss House) में साउथ की एक्ट्रेस निक्की तंबोली (Nikki Tamboli),एजाज ख़ान (Eijaz Khan),पवित्र पुनिया (Pavitra Punia),जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin), रुबिना दिलाइक (Rubina Dilaik),राहुल वैद्य (Rahul Vaidya), जान कुमार सानू (Jaan Kumar Sanu), जैसे सितारे कंटेस्टेंट बनकर आए हैं.