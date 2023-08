Bigg Boss OTT 2 Finale: बेबिका और पूजा का बिग बॉस ओटीटी सफर खत्म, टॉप 3 में अभिषेक- एल्विश-मनीषा

New delhi: आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका फैंस पिछले कुछ दिनों से इंतजार कर रहे थे.बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के फिनाले की शुरुआत हो चुकी है और बस अब कुछ ही देर में इस शो के विनर का खुलासा होना वाला है. इस वक्त घर में पांच खिलाड़ी मुकाबला कर रहे हैं. इनमें एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे और पूजा भट्ट का नाम शामिल है. इस वक्त घर में चार खिलाड़ी मुकाबला कर रहे हैं. इनमें एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे का नाम शामिल है.

बेबिका धुर्वे घर से बाहर हो गई हैं. उनका विनर बनने का सपना खत्म हो गया है. अब शो को टॉप 3 मिल गए हैं. टॉप 3 में अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव और मनीषा रानी हैं.

पूजा भट्ट घर से बाहर हो गई हैं. बिग बॉस ओटीटीट 2 को अब टॉप 4 कंटेस्टेंट मिल गए हैं. अब अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव, मनीषा रानी और बेबिका धुर्वे टॉप 4 कंटेस्टेंट हैं.