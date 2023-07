Bigg Boss OTT 2: क्या सलमान खान ने छोड़ दिया है बिग बॉस ओटीटी? जानें क्या है सच्चाई

Salman Khan Quits The Bigg Boss OTT 2: विवादित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 (Bigg Boss OTT 2) को काफी पसंद किया जा रहा है. इस बार बिग बॉस के घर का माहौल काफी अलग और धमाकेदार नजर आ रहा है. ये तो सभी जानते हैं कि बिग बॉस ओटीटी 2 को इस बार सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, जो वीकेंड का वार में प्रतिभागियों की क्लास लगाते नजर आते हैं. हाल ही में शो को होस्ट करते हुए होस्ट सलमान खान की हाथ में सिगरेट थामे तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि इसी कारण के चलते सलमान शो छोड़ देंगे लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है, आइए बताते हैं.

पिछले दिनों जब सलमान की हाथ में सिगरेट पकड़े फोटो वायरल हुई तो भाईजान पर सवाल खड़े होने लगे थे कि-सलमान तो कह रहे थे कि वे ओटीटी पर रूल ब्रेक नहीं होने देंगे, यहां तो वे खुद रूल ब्रेक कर रहे हैं. ऐसे में इसके अगले हफ्ते में सलमान स्क्रीन पर नहीं आए, इसी के बाद से रूमर्स शुरू हो गए थे कि शायद सलमान ने शो छोड़ दिया है.

बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 2 के एक वीकेंड का वार में सलमान खान के हाथ में सिगरेट दिखाई दी थी, जिसे दर्शकों ने नोटिस भी किया था, फिर सोशल मीडिया पर सलमान का सिगरेट पीना मुद्दा बन गया था और इसी कारण उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया. हालांकि, कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी आए थे. इसके बाद से ही यह बात सामने आई कि सलमान इस विवाद के बाद शो की होस्टिंग छोड़ सकते हैं. लेकिन, अब दावा किया जा रहा है कि सलमान ने शो को छोड़ने का फैसला लिया है.