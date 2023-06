Bigg Boss OTT 2: पुनीत सुपरस्टार ने सलमान खान की गर्लफ्रेंड पर मारा ताना, वापसी पर मांगे इतने पैसै

Puneet Superstar Bigg Boss OTT 2: बिग बॉस ओटीटी 2 के पहले ही दिन पुनीत सुपरस्टार को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. ‘बिग बॉस’ के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी कंटेस्‍टेंट को उसकी बेहूदा हरकतों के कारण शो शुरू होने के 12 घंटे के भीतर ही बाहर कर दिया गया है. हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि वो शायद उन्हें फिर से घर में वापस बुलाया जा सकता है.दरअसल अपने बिंदाश अंदाज और साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स ये फैसला कर सकते हैं. इसी बीच में पुनीत जब से घर से बाहर गए हैं वो आए दिन बिग बॉस पर कमेंट कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने सलमान खान की गर्लफ्रेंड और साथ ही बिग बॉस में दोबारा वापसी पर कुछ ऐसा कहा जो जमकर वायरल हो रहा है.

पुनीत से पूछा कि बिग बॉस के घर में सलमान खान ने आपसे पूछा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. इसका जवाब देते हुए पुनीत ने कहा कि मैं सलमान भाई से कहना चाहता हूं कि उनकी कौन सी गर्लफ्रेंड है. एक आती है और छोड़ कर चली जाती है. दूसरी आती है वो भी छोड़कर चली जाती है. जैसे सलमान भाई सिंगल हैं वैसे ही मैं भी सिंगल हूं. ऐसे में पुनती का ये जवाब जमकर वायरल हो रहा है औऱ हर कोई हैरान रह गया है.

पुनीत कुमार ने नए वीडियो में मेकर्स को फिर कोसा

बिग बॉस ओटीटी से पुनीत को एक झटके में बाहर कर दिया गया था, लेकिन दिलचस्‍प है कि शो से बाहर निकलने के बाद भी पुनीत का यह बड़बोलापन जारी है. दरअसल पुनीत के दो नए वीडियोज सामने आए हैं। इसमें से एक में वह कहते हैं, ‘बेटा 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्‍टार को वाइल्‍ड कार्ड एंट्री करने के लिए.अगर तुम्‍हारे में दम हो तो, क्‍योंकि पुनीत कुमार है किंग और पुनीत कुमार के आगे लोग झुकते हैं सलाम ठोकने के लिए.’