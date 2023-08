Bigg Boss OTT 2 Winner: एल्विश यादव ने जीती चमचमाती ट्रॉफी, 'राव साहब' को 25 लाख का इनाम

बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी एल्विश यादव ने अपने नाम कर ली है. कम वोट मिलने के कारण अभिषेक मल्हान दूसरे नंबर पर रहे. एल्विश को ट्रॉफी के आलावा 25 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया. बता दें, ग्रैंड फिनाले की शुरूआत में सलमान खान ने कहा कि इंडस्ट्री में दो ही चीजे चलती हैं. एक है क्रिकेट और दूसरा है बिग बॉस. लोगों के दिलों में ये शो जगह बना चुका है. सलमान ने कहा कि वे नहीं जानते की इसका अगला पार्ट कौन होस्ट करेगा. लेकिन वे ये जरूर जानते हैं कि ये शो ऐसे ही चलता रहेगा और इसे लोगों का प्यार मिलता रहेगा. फिनाले में शो के सभी कंटेस्टेंट के पैरेंट्स आए और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बातें कीं. बता दें,शुरुआत में शो को छह हफ्ते तक चलाने की प्लानिंग की गई थी लेकिन दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे बढ़ा दिया गया.

-महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वह पानी की बोतल लेकर उसके स्कूल के बाहर खड़े हैं. ये सुनकर पूजा भावुक हो जाती है और सब कुछ पुरानी यादों में बदल जाता है.

-रैपर बादशाह ने टॉप 5 फाइनलिस्टों का परिचय दिया- पूजा भट्ट, मनीषा रानी, ​​बेबिका धुर्वे, अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव हैं. कंटेस्टेंट को उनके परिवार और प्रियजनों से इमोशनल कर देने वाले वीडियो मैसेज मिले.

-सलमान खान ने दिखाई विनर को मिलने वाली ट्रॉफी, साथ ही बताया कि जीतने वाले को 25 लाख का कैश मिलेगा. ट्रॉफी देखते ही फाइनलिस्ट के चेहरे पर चमक आ गई.

-सलमान खान ने बताया कि पूजा भट्ट को कम वोट मिले हैं. जिसके बाद वे फाइनलिस्ट की लिस्ट से बाहर हो गई हैं. (Pooja Bhatt Gets Eliminated)

-सलमान खान ने कहा की कि इस सीज़न को पूजा भट्ट के सीज़न के रूप में याद किया जाएगा.उनका कहना है कि पूजा सबसे कम उम्र के युवाओं को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रही हैं.

–अभिषेक मल्हान अस्पताल से लौटे (Abhishek Malhan Returns From Hospital)-शो के कंटेस्टेंट अभिषेक मल्हान की तबियत खराब हो गई थी. जिसके बाद से वे डॉक्टर्स की निगरानी में थे. हालांकि फिनाले के बीच में वे वापस आ गए.

-कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक बिग बॉस ओटीटी 2 में दर्शकों को हंसाने के लिए स्टेज पर आते हैं. और पूजा भट्ट को टारगेट करते हुए कॉमेडी करते हैं. यही नहीं वे पूजा के साथ उनपर फिल्माए फेमस गाने ‘दिल है कि मानता नहीं’ पर डांस करते हैं और एक्ट्रेस को प्रपोज भी करते हैं.

-बेबिका ध्रुवे भी कम वोट मिलने के बाद फाइनलिस्ट की रेस से बाहर हो गई हैं. बेबिका ने सलमान के सामने रैप सॉन्ग भी गाया.

Ranneeti: Balakot & Beyond Cast- जिमी शेरगिल, एलनाज ने बिल्ली-बिल्ली गाने पर सलमान खान संग डांस किया और अपनी वेब सीरीज का प्रमोशन किया.

बिग बॉस ओटीटी 2 फिनाले के सेट पर पहुंचीं अनन्या पांडे जहां उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल का प्रमोशन किया.

–मनीषा रानी भी हुई जीतने की रेस से बाहर. एल्विश और अभिषेक हैं बरकरार

-बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लाइव वोटिंग जारी: एल्विश यादव को अभिषेक मल्हान की तुलना में अब तक सबसे ज्यादा वोट मिले