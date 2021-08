Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी इन दिनों खूब चर्चा में है. टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो नए रंग और रूप में डिजिटल स्पेस में तहलका मचा रहा है. हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया बवाल देखने को ज़रूर मिलता है. अक्षरा सिंह (Akshara Singh) और शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के बीच भी ज़ुबानी दंगल खूब देखने को मिल रहा है. दोनों एक्ट्रेसेस घर में एंट्री लेते ही एक दूसरे की आंखों में खटकने लगी हैं.Also Read - Bigg Boss OTT में इस बार लगेगा हुस्न का तड़का, रेखा की नज़ाकत देखकर फिर लोगों का दिल पिघलेगा

हाल ही के एपिसोड की एक क्लिपिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें अक्षरा सिंह शमिता की उम्र का मज़ाक उड़ाती हुई नज़र आ रही हैं. अक्षरा सिंह ने लड़ाई के दौरान शमिता को मां-मौसी जैसे शब्द से भी संबोधन किया है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षरा सिंह, मिलिंद गाबा और मुस्कान जट्टाना और प्रतीक अदाकारा शमिता शेट्टी की उम्र पर बात कर रहे हैं.

Shame on you all for age shaming our girls. How dare you? I have got an instant dislike for these four now and I stand by @ShamitaShetty and anyone that goes through this age slamming. You are lucky I am not inside to break your face housemates. @ColorsTV @BiggBoss @biggbossott_ pic.twitter.com/nd7p1VbULA

— kashmera shah (@kashmerashah) August 17, 2021