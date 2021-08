Bigg Boss OTT contestant Ridhima Pandit: छोटे पर्दे का सबसे मशहूर और विवादित शो बिग बॉस इस बार नए रंग में लौट रहा है. टीवी से पहले बिग बॉस शो की एंट्री ओटीटी (Bigg Boss 15 OTT) पर हो गई है. बीते रविवार यानी 8 अगस्त से वूट पर इस शो ने दस्तक दे दी है. इस बार बिग बॉस ओटीटी में खूब तहलका मचने वाला है. भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार से लेकर टीवी जगत की हस्तियों को इस बार आपस में भिड़ते हुए देखा जाएगा. इसी सिलसिले में आज हम आपको बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेनी वाली एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित के बारे (Ridhima Pandit Profile) में बताएंगे.Also Read - Bigg Boss OTT: अनु मलिक को दरिंदा कहने वाली नेहा भसीन को बेड शेयर करने में नहीं है दिक्कत, खुले आम कही ये बात



लाइफ ओके पर प्रसारित होने वाली धारावाहिक 'बहू हमारी रजनी कांत' से अपने टीवी करियर को शुरू करने वाली एक्ट्रेस रिद्धिमा (Ridhima Pandit) ने अपनी अदाकारी और अपने हुस्न से आते ही सनसनी मचा दी थी. इस टेलीविजन शो में रिद्धिमा ने सुपर रोबोट रजनी की मुख्य भूमिका निभाई थी. हालांकि रिद्धिमा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी.



रिद्धिमा ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की द ड्रामा कंपनी नामक कॉमेडी सीरियल में भी काम किया है. इसके साथ ही उन्होंने वूट की वेब सीरीज में भी अभिनय किया है. बता दें कि रिद्धिमा पंडित एक वक्त ऋतिक रोशन के कजिन भाई एहसान रोशन को डेट कर चुकी हैं. एहसान रोशन ऋतिक के चाचा और म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन के बेटे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लगभग 10 साल तक रिलेशन में थे.

Television industry main chaar chand lagane ke baad, she is here to rule your heart❤️

Keep guessing her name in the comments.

Bigg Boss OTT aa raha hai on 8th Aug at 8pm only on #Voot

BBOtt #BBOttOnVoot #ItnaOtt@BeingSalmanKhan @VootSelect @karanjohar @BiggBoss pic.twitter.com/Hvsr669F1V

— Voot (@justvoot) August 7, 2021