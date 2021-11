Urfi Javed Dance On Tip-Tip Barsa Pani See Her Hot Moves: ‘बिग बॉस ओटीटी’ की सबसे बोल्ड कंटेस्टेंट में से एक उर्फी जावेद का जलवा भले ही शो में ना चला हो लेकिन वो लगातार सोशल मीडिया से सबाक दिल जीत रही हैं और उनका बोल्ड लुक फैंस लगातार फैंस के होश उड़ा रहा है. उर्फी सबसे ज्यादा अपनी बोल्ड ड्रेसेस की वजह से चर्चा में रहती हैं, इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हाल ही में सूर्यवंशी के गाने टिप-टिप बरसा पानी पर डांस किया है.Also Read - Janhvi Kapoor कपूर ने फ्लोरल बिकिनी में लगाया हॉटनेस का तड़का, तस्‍वीरें देख फैंस हुए क्‍लीन बोल्‍ड

वीडियो में उर्फी जावेद (Urfi Javed) येलो साड़ी में कहर ढा रही हैं और अपनी अदाओं से सबको घायल कर रही हैं. उर्फी की इस वीडियो को 35 हजार से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस उनकी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं. ये कोई पहला मौका नहीं है जब उर्फी (Urfi Javed) ने कोई वीडियो शेयर की हो और उसे इतना पसंद किया गया हो. Also Read - Mallika Sherawat का खुलासा प्रोड्यूसर मेरी कमर पर रोटियां सेंकना चाहता था, कहा था 'इतनी हॉट हैं...'

View this post on Instagram A post shared by Urfi (@urf7i)

दरअसल उर्फी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक्ट्रेस टिप-टिप बरसा पानी (Tip-Tip Barsa Paani) सॉन्ग पर जबरदस्त डांस मूव्स दिखाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में उर्फी भीगे बालों में कातिलाना अंदाज दिखाती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस की धड़कने तेज होती हुई नजर आ रही है. बिग बॉस ओटीटी में एंट्री से पहले उर्फी कई टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं. हालांकि उन्हें असली पहचान करण जौहर के शो बिग बॉस ओटीटी से ही मिली. उसके बाद अक्सर उर्फी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाने लगा. एक्ट्रेस अपने एयरपोर्ट लुक को लेकर खासा सुर्खियां बटोरती हैं.