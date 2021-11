Urfi Javed Bold Avatar As She Step Out Wearing Reveling Outfit: बिग बॉस (Bigg Boss) OTT फेम एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) जब से घर से बाहर आई हैं वो अपने अजीबो गरीब कपड़ों के लिए जानी जा रही हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने फैशन स्टाइल को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. अपने आउटफिट्स और अपने बोल्ड लुक से सबका ध्यान खींचने वाली उर्फी जावेदा आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं और इस बार भी उनका लुक बेहद हैरान करने वाला था, जहां कुछ लोगों को ये फैशन पसंद आ रहा है वहीं कुछ उन्हें जमर ट्रोल कर रहे हैं.Also Read - Arshi Khan Accident: 'बिग बॉस 14' फेम अर्शी खान का हुआ ऐक्सिडेंट, घायल एक्ट्रेस अस्पताल में हुई भर्ती

बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) से फेम पाने वालीं उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने इस बार कुछ अलग सा फैशन किया था. दरअसल, उर्फी जिस तरह के आउटफिट में एयरपोर्ट पर दिखीं, वो उन्होंने बेला हदीद से ही कॉपी किया था. उसके लिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं. हालांकि, अपने इस आउटफिट को अपनाते हुए उर्फी ने एक बार फिर से अमेरिकन मॉडल बेला हदीद की याद दिला दी है.



उर्फी जावेद को मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट में देखा गया, इस आउटफिट में एक हाई वेस्ट ब्लैक पैंट के साथ उन्होंने शीयर टॉप पहना था. उर्फी को अपना यह लुक इतना पसंद आया कि वह इसे पैपराजी के साथ खूब फ्लॉन्ट कर रही थीं. ऐसे में अब फोटो वायरल होते ही एक यूजर ने कॉमेंट सेक्शन में लिखा, ‘उर्फी (Urfi Javed) नहीं उल्टी है ये.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘अब किसी दिन अगर ये बगैर कपड़ों के भी एयरपोर्ट पर आ जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा.’ इसी तरह एक यूजर ने लिखा, ‘ये करना क्या चाहती है आखिर. हर बार इसके दर्जी को कपड़ा कम पड़ जाता है क्या?’