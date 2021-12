Urfi Javed Shocking Statement On Casting Couch says force to do lesbian scene: ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) फेम एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपनी अतरंगी ड्रेसेस पहनकर खूब लाइम लाइट बंटोरती हैं, उनके आउटफिट्स को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती रहती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed)इंडस्ट्री में अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं, उर्फी न सर्फि अपने बोल्ड कपड़ों बल्कि अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में बनीं हुई हैं. हाल ही में उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने बयान दिया था कि वो कभी मुस्लिम लड़के साथ अपना घर नहीं बसाएंगी वहीं उन्होंने गीता पढ़ने की बात भी की थी. इसके साथ ही उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने कहा था कि वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं इससे लोगों को पेरशान नहीं होनी चाहिए. ऐसे में जाहिर है कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) बेबाकी से बोलने की वजह से भी जमकर मशहूर हो रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस कास्टिंग काउच पर बात करते हुए दिखाई दीं, जिसमें उर्फी (Urfi Javed) ने बताया कि वो भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं. कास्टिंग काउच को लेकर उर्फी (Urfi Javed)ने बड़ा खुलासा किया है.Also Read - करीना कपूर के बेटे तैमूर को लेकर मध्यप्रदेश में जमकर मचा बवाल, इस सवाल ने उड़ाई सबकी नींद

कास्टिंग काउच बेहद डरावना था

उर्फी जावेद ने हाल ही में पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में कई सारी चीजों को लेकर बात की, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'इंडस्ट्री में हर लड़की की तरह मैंने भी कास्टिंग काउच जैसी चीज को झेला है। ये बेहद ही डरावना होता है. एक बार मुझे किसी ने इसमें जबरदस्ती धकेला था, लेकिन मैं खुद को बहुत लकी मानती हूं कि मैं इससे बचकर निकल आई.' कास्टिंग काउच पर खुलासा करते हुए उर्फी जावेद ने इंडस्ट्री के मर्दों को लेकर भी खुलासा किया, उर्फी ने बताया कि इंडस्ट्री के जो मर्द हैं वो काफी पावरफुल हैं. यही नहीं उर्फी ने ये भी बताया कि कास्टिंग काउच में इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों का भी नाम शामिल है.

जबरन करवाया लेस्बियन सीन

उर्फी जावेद ने अपनी एक वेब सीरीज के सीन के बारें में भी बताया, एक्ट्रेस ने बताया कि 'प्रड्यूसर ने उनसे कहा था कि उन्हें सीरीज में सजेस्टिव सीन करने होंगे. अगले दिन जब वो शूटिंग सेट पर पहुंची तो प्रोड्यूसर ने उनसे अजीब तरह के सीन करवाए.'उर्फी ने आगे कहा कि 'उस सीन के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि प्रोड्यूसर ने उनके साथ चालकी की है. एक्ट्रेस ने बताया कि प्रोड्यूसर ने उनसे फुल फ्लेजे़ लेस्बियन सीन तक करवा डाला.'