Bigg Boss OTT Finale Today Know Where You can See the live Streaming: बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT finale) का फिनाले आज यानी शन‍िवान (18 स‍ितंबर) को होने वाला है. 6 हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार ब‍िग बॉस के इस पहले ओटीटी सीजन में क‍िसने दर्शकों का द‍िल जीता इस बात का खुलासा हो जाएगा. आज शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस फ‍िनाले में पता चल जाएगा कि आखिर ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) व‍िजेता कौन होगा.Also Read - गोविंदा के बेटे Yashvardan Ahuja ने शर्टलेस फोटो शेयर करके दिखाई अपनी फिट और Hot बॉडी, देखें तस्वीरें

बंद कर दी लाइव स्ट्रीमिंग

‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) व‍िजेता कौन होगा. ब‍िग बॉस का ये पहला सीजन था जो दर्शकों के लिए 24 घंटे लाइव था, यानी दर्शक अपने कंटेस्‍टेंट को 24 घंटे देख सकते थे. लेकिन फिनाले से ठीक पहले ये लाइव स्‍ट्रीम‍िंग बंद कर दी गई है. इतना ही नहीं, इस शो के जरिए ही सलमान खान के टीवी पर आने वाले ‘ब‍िग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के बारे में भी प‍िक्‍चर काफी साफ हो जाएगी. Also Read - शहनाज के पिता के बाद अब भाई Shehbaz ने बनवाया टैटू, Sidharth Shukla के चेहरे के नीचे लिखा शहनाज का नाम

कौन कौन है फिनाले में

‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty), राकेश बापट (Raqesh Bapat), प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal), निशांत भट्ट (Nishant Bhatt) और दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) के बीच ट्रॉफी के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प होगा. वैसे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो का विनर सलमान के शो में नजर आएगा. Also Read - अब गोविंदा की पत्नी ने कश्मीरा शाह को लेकर माने ताने, कहा- 'दिक्कतें तब शुरू हुई जब बुरी बहू लेकर आए'

View this post on Instagram A post shared by Voot Select (@vootselect)



कब और कहां देख सकेंगे फिनाले

बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) का फिनाले शन‍िवार को शाम 7 बजे वूट सिलेक्ट ऐप पर लाइव देख सकेंगे, इसके लिए वूट का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप फिनाले एपिसोड को अगले दिन यानी रविवार 19 सितंबर को इसी एप पर एपिसोड के रूप में देख पाएंगे. खबरों की मानें तो जीतने वाले को करीब 55 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाएगी. बता दें कि ब‍िग बॉस ओटीटी फिनाले में र‍ितेश देशमुख और जेनेल‍िया ड‍िसूजा की एंट्री होगी.