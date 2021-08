Bigg Boss OTT First Elimination: बिग बॉस के वीकेंड में कंटेस्टेंट उर्फी जावेद को घर से बाहर कर दिया गया. करण जौहर ने बताया कि उर्फी न तो दर्शकों का दिल जीत पाईं और उनका अपने पार्टनर के साथ कोई कनेक्शन दिखा. उर्फी को बहुत ही कम वोट मिले जिसके कारण उनके बेघर किया गया.Also Read - Bigg Boss Ott: करण जौहर ने रणवीर सिंह को बताया एंटरटेनमेंट का पावरहाउस, और फिर क्यों कही ये बात?

उर्फी अपना नाम सुनकर उदास हो गईं और इसका जिम्मेदार ज़ीशान को बताया. यही नहीं जब करण नाम अनाउंस कर रहे थे उस वक्त भी उर्फी और ज़ीशान आपस में लड़ रहे थे. Also Read - Bigg Boss OTT: राकेश-शमिता बने घर के नए कैप्टन, अक्षरा सिंह ने निशांत भट्ट के साथ लड़ाई में खोया आपा

Joh #UrfiJaved ghar ki energy badhati thi, woh hui ghar se baahar! Comment with a 🤷🏻‍♀️ if you think yeh hona hi tha and with a 😭 if you’re sad about her leaving.

Dekho #BiggBossOTT Sunday ka Vaar now on #VootSelect.#BiggBossOTT #BiggBossOTTVootSelect #VootSelect #KJoHurricane pic.twitter.com/iZeEESqrSD

— Voot (@justvoot) August 15, 2021