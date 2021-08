Bigg Boss Ott: फिल्म निर्माता करण जौहर ने साझा किया है कि उन्हें बॉलीवुड के लाइववायर रणवीर सिंह के साथ ‘बिग बॉस ओटीटी’ की सह-मेजबानी करने से कोई आपत्ति नहीं है. इस बारे में बात करते हुए कि वह एक महान सह-मेजबान कौन होगा, करण ने कहा, ‘रणवीर सिंह’.Also Read - Bigg Boss OTT: राकेश-शमिता बने घर के नए कैप्टन, अक्षरा सिंह ने निशांत भट्ट के साथ लड़ाई में खोया आपा

फिल्म निर्माता ने खुलासा किया कि रणवीर शो को को-होस्ट करने के लिए एकदम फिट क्यों हैं.

करण ने कहा, “रणवीर बॉलीवुड उद्योग में ऊर्जा और मनोरंजन का पावरहाउस हैं. वह बहुत अच्छी तरह से फिट होंगे क्योंकि ..वह ओवर द टॉप, अनफिल्टर्ड, मनोरंजक और रियल है, और इन्हीं चीजों की शो में जरूरत है.” Also Read - Bigg Boss OTT Nominations: पहले हफ्ते ही लगा शमिता शेट्टी को झटका, ये कंटेस्टेंट्स भी हुए नॉमिनेट

