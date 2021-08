Bigg Boss OTT Know Who Is Karan Nath: रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) शुरु हो चुका है और टीवी पर दिखाए जाने से 6 हफ्ते पहले इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म (Bigg Boss OTT) पर टेलिकास्ट हो रहा है. इस दौरान डायरेक्टर करण जौहर इसे होस्ट करेंगे और इसमें कई सारे स्पेशल मेहमाल शो का हिस्सा बन चुके हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर शो में आने वाले कंटेस्टेंट्स में करण नाथ (Karan Nath) कौन हैं.Also Read - Bigg Boss OTT: बिग बॉस का Temperature बढ़ानी वाली Urfi Javed ने गिराई बिजलियां, बोलीं-मुझसे क्या पूछते हो मेरे जलवे

राकेश नाथ के बेटे हैं करण नाथ

करण नाथ (Karan Nath) रिक्कू राकेश नाथ के बेटे हैं, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लोग रिक्कू के नाम से जानते हैं. राकेश नाथ 90 के दशक में टॉप मोस्ट कास्टिंग डायरेक्टर थे और लंबे समय तक माधुरी दीक्षित के मैनेजर रहे. राकेश नाथ, माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म ‘अबोध’ से ही उनके साथ थे और करीब 28 सालों तक उनके मैनेजर रहे Also Read - Bigg Boss OTT: शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल के बीच जमकर हुआ झगड़ा, दिव्या से भी लिया पंगा

‘मिस्टर इंडिया’ से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू

करण नाथ (Karan Nath) ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी, उनकी पहली फिल्म थी 1987 में आई ‘मिस्टर इंडिया’, इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर लीड रोल में थे. Also Read - Bigg Boss OTT: Pratik Sehajpal को पवित्रा पुनिया का दो टूक जवाब, जो जिंदगी में नहीं, उसके बारे में बात नहीं

बाद में करण नाथ ने 2001 में फिल्म ‘पागलपन’ से बतौर हीरो डेब्यू किया. इसके बाद वह ‘ये दिल आशिकाना’ में नजर आए, फिल्म हिट रही. इसके बाद करण कई फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं. इसमें ‘पागलपन’, ‘श्श्श्श…’, ‘एलओसी कारगिल’, ‘तुम- अ डेंजरस ऑब्सेशन’ और ‘तेरा क्या होगा जॉनी’ आदि, हालांकि 2009 के बाद गायब हो गए.