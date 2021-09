Bigg Boss left everyone shocked with sudden mid-night eviction: करन जौहर (Karan Johar) का विवादित शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) अब अपने फिनाले की ओर है, लेकिन घर में फिनाले से महज 2 दिन पहले ही बड़ा धमाका देखने को मिला. दरअसल शो की दमदार कंटेस्टेंट नेहा भसीन (Neha Bhasin) घर से बाहर हो गई हैं.मिड वीक इविक्शन (Bigg Boss OTT mid week eviction) में नेहा भसीन (Neha Bhasin) या यूं बाहर जाना ना केवल उनके फैंस को समझ नहीं आ रहा है बल्कि घर के कुछ सदस्य भी उनके बाहर जाने से हैरान हैं.Also Read - The Kapil Sharma Show की 'भूरी' ने फिर बिकिनी में ढाया कहर, कमोलिका के साथ पूल में भीगीं आईं नज़र

बता दें कि फिनाले वीक में नेहा के एविक्ट होने से सभी घरवाले बेहद इमोशनल हो गए, शो के दौरान बिग बॉस ने जब सभी को गार्डन एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहा तो वे फूट-फूटकर रोने लगे. बिग बॉस ने पहले उन टॉप चार कंटेस्टेंट्स के नामों का ऐलान किया, जिन्होंने फिनाले में जगह बनाई. बिग बॉस ने सबसे पहले दिव्या अग्रवाल का नाम लिया, उसके बाद निशांत भट्ट, शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल का नाम लिया. Also Read - The Kapil Sharma Show में Anuradha Paudwal ने किया Udit Narayan की हरकतों का पर्दाफाश, होगी हैरानी

इसके बाद दो प्रतिभागी राकेश बापट और नेहा भसीन बचे. इसके बाद एक टास्क के दौरान नेहा, राकेश से हार जाती है और उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है. आपको बता दें कि शो का आखिरी हफ्ता चल रहा है। अब घर में बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी के लिए शमिता शेट्टी, राकेश बापट, निशांत भट्ट, दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स की मानें तो 18 सितंबर को फिनाले होगा. Also Read - Aishwarya Rai की कुल संपत्ति जानकर लगेगा जोरदार झटका, जानें Net Worth, Income, Fees, Cars Collection...