Bigg Boss OTT Neha Kakkar To Make An Over The Top Announcement Of Her Pregnancy: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss Ott) इन दिनों खुब चर्चा बटोर रहा है और कई सारे सितारे शो का हिस्सा बन चुके हैं. ऐसे में अब आने वाले संडे का वार में जानीमानी सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) नजर आएंगी और इस पल को खास बनाने के लिए वो कुछ खास ऐलान करने वाली हैं. ताजा मिल रही जानकारी का मानें तो नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss Ott) के घर में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान करने वाली हैं.Also Read - Bigg Boss OTT में होगी Neha Kakkar और टोनी कक्कड़ की एंट्री, अपने पसंदीदा कनेक्शन का करेंगे खुलासा

करन जौहर (Karan Johar) का विवादित शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के संडे का वार में सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) नजर आएंगी और खबरें हैं कि घर के अंदर अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर बड़ा खुलासा भी करने वाली है. हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नेहा मां बनने वाली हैं. सोशल मीडिया पर तो उनके बेबी बंप की कुछ फोटोज भी वायरल हुई थीं. Also Read - Bigg Boss OTT: करण जौहर ने Sidharth Shukla को दी श्रद्धांजलि, बोले- अब तक यकीन नहीं हो रहा

नेहा कक्कड़ की एंट्री इस बार संडे के वार में होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो वे बिग बॉस के घर में अपने गाने को प्रमोट करने आ रही हैं, इस दौरान वे अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान भी कर देंगी. गौरतलब है कि शादी के तुरंत बाद भी नेहा कक्कड़ की प्रेग्नेंसी की खबर भी वायरल हुई थी। उस दौरान नेहा कक्कड़ बेबी बंप फ्लॉन्टच करती दिखी थीं. बाद में पता चला कि म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए नेहा कक्कड़ ने ये खबर फैलाई थी. Also Read - ब्रा के लिए ट्रोल होने के बाद Urfi Javed ने बिकिनी में फ्लॉन्ट किया फिगर, बोलीं- बदन दिखाना होता तो बिना कपड़ों के...