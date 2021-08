Bigg Boss OTT Pratik Sehjapal and Akshara Singh become the first BossMan and BossLady of the house: रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) को शुरू हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं और इसी बीच शओ से कई सारे मसाले दर्शकों को मिल रहा है. जहां शमिता शेट्टी का झगड़ा हो रहा था वहीं दूसीर तरफ भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह (Akshara Singh) भी ब्रेकडाउन हुई थी. ऐसे में अब एक नया पासा फेंका गया है जिसमें अक्षरा सिंह (Akshara Singh) बिग बॉस के घर की पहली ‘बॉस लेडी’ बन गईं और प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) ‘बिग बॉस’ के पहले ‘बॉस मैन’.Also Read - Bigg Boss OTT: रिद्धिमा पंडित को आई मां की याद, नेहा भसीन के गले लगकर फूट फूटकर रो पड़ी एक्ट्रेस

दरअसल बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में सभी कंटेस्टेंट्स को जोर का झटका तब लगा जब मैच मेकिंग फेम सीमा तपारिया ने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) और प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) के कनेक्शन को बिग बॉस ओटीटी की नंबर वन जोड़ी करार दिया.



इस तरह अक्षरा सिंह बिग बॉस के घर की पहली 'बॉस लेडी' और प्रतीक सहजपाल 'बिग बॉस' के पहले 'बॉस मैन' बन गए. बिग बॉस ने भी नंबर 1 कनेक्शन की अनाउंसमेंट करते हुए उन्हें बधाई दी, हालांकि इससे अन्य घरवाले नाखुश थे.