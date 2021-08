Bigg Boss OTT Raqesh Kiss Shamita When She Was Sleeping: ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) में तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो गई है और इस हफ्ते बहुत किछ नया देखने को मिल रहा है, खासकर अगर रोमांस की बात करें तो. जहां एक तरफ नेहा भसीन (Neha Bhasin) और प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) के बीच जहां रोमांस के तड़का लग रहा है. वहीं राकेश (Raqesh Bapat) और शमिता के बीच भी कुछ पकना शुरु हो गया है.Also Read - Bigg Boss OTT: बिग बॉस में शुरु हुआ 'लव वाला एंगल', प्रतीक सहजपाल के प्यार में पड़ीं नेहा भसीन

दरअसल हफ्ते के शुरुआत में शामिता का हार्ट एक्सेप्ट करते हुए हुए राकेश (Raqesh Bapat) ने कहा कि मेरे साथ मेरे अपने लोग हमेशा रहने चाहिए, मुझे शमिता बहुत अपनी लगती हैं और मैं उनके साथ ही बिलॉन्ग करता हूं, इसलिए मैं उनके साथ ही रहना चाहूंगा. वहीं अब बिग बॉस ओटीटी हाउस में 17वें (Bigg Boss Day 17) दिन की शुरुआत प्यार और रोमांस के साथ हुई. इस दौरान दिन की शुरुआत में ही राकेश बापट (Raqesh Bapat) ने शमिता शेट्टी को मॉर्निंग किस करते हुए उन्हें जगाया.

इस वीडियो में वह आप देख सकते हैं कि शमिता बिस्तर पर लेटी हुई हैं और राकेश बापत उनके हाथ पर किस करते नजर आ रहे हैं, उनका ये वीडियो इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Shamita Shetty’s Fan❤🐣 (@shamitashettyfan02)

शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच घर में खास कनेक्शन देखने को मिल रहा है औऱ इस वीडियो में भी राकेश का शमिता के प्रति लगाव साफ देखने को मिल रहा है. राकेश को हाल ही में शमिता के साथ फ्लर्ट करते देखा गया था और दर्शकों को दोनों का ये साथ पंसद भी आ रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Shamita Shetty’s Fan❤🐣 (@shamitashettyfan02)



पिछले कुछ दिनों से राकेश शमिता के लिए काफी केयरिंग नजर आ रहे हैं. कंटेस्टेंट्स बीते कुछ दिनों से राकेश और शमिता की स्ट्रॉन्ग होती बॉन्डिंग के बारे में चर्चा करते हुए देखे गए. वैसे अभी राकेश और शमिता एक दूसरे की दोस्ती एंजॉय कर रहे हैं. आगे देखना दिलचस्प होगा कि दोनों का कनेक्शन कितना आगे तक बढ़ पाता है.