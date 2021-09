Bigg Boss OTT Raqesh Bapat Shamita Shetty Not Doing Well In relationship: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का सफर अब फिनाले की तरफ धीरे-धीरे जा रहा है, अब तक शो में सिर्फ छहर कंटेस्टेंट ही रह गए हैं. ऐसे में इस बार संडे के वार में रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्जी घर में प्रवेश किया था और इस दौरान उन्होंने राकेश बापट (Raqesh Bapat) दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के साथ एक खेल खेलती हैं जिसके बाद दोनों के रिश्ते पर और सवाल उठ रहे हैं.Also Read - भोजपुरी सेंसेशन Amrapali Dubey छिपकली के डर से हो गईं परेशान, गिरगिट को बोलीं- मर्यादा में रहो- VIDEO

जब देवोलीना ने पूछा कि शमिता और दिव्या में से कौन कम हॉट है, तो नेहा ने यह कहकर उनका पर्दाफाश किया कि उन्हें दिव्या शमिता से ज्यादा हॉट लगती हैं और आगे दावा किया कि उन्होंने बातचीत के दौरान उन्हें यही बताया. प्रतीक ने यह दावा करने के बावजूद कि राकेश दिव्या को अच्छी तरह से नहीं जानता है, हर सवाल के लिए दिव्या का नाम लेने के लिए भी उसकी खिंचाई की.

शमिता और राकेश के बीच खटास हो रही है ऐसे में अब होस्ट करण जौहर ने दोनों से इस रिश्ते पर बातचीत की है. रविवार को शो में हुए सेंड का वार में करण जौहर ने बिग बॉस ओटीटी में शमिता से पूछा की आप इस रिश्ते को कैसे देख रही है तो करण जौहर की इस बात पर शमिता ने कहा कि उन्हें भी यह बात समझ नहीं आई कि दिव्या कब और कैसे राकेश की इतनी खास हो गईं। इसके बाद करण जौहर ने शमिता शेट्टी से सवाल करते हुए पूछा कि क्या राकेश बापट ने उनका दिल तोड़ा है ? इस पर शिल्पा शेट्टी की बहन ने कहा कि हां, साथ ही शमिता शेट्टी ने यह भी कहा कि राकेश ने उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है.

शमिता शेट्टी ने कहा, ‘अगर उन्हें लगता है कि वह मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहते तो उन्हें मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए, जो भी उनके मन में है, लेकिन वह दूर हो गए’. शमिता के अनुसार कि राकेश बापट उनको ऐसा महसूस करवाते हैं कि जैसे कि वह उनके पीछे पड़ी हैं और राकेश उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं.