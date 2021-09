Bigg Boss Ott Raqesh Bapat Says I Love You To Shamita Shetty: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है. इस शो में कई नए रिश्ते बनते, तो कई तल्ख रिश्ते भी बने. हालांकि इस शो में जो सबसे खास रिश्ता बना है वो है राकेश (Raqesh Bapat) और शमिता (Shamita Shetty) का शो खत्म होने से पहले दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां भी लोगों का ध्यान खींच रही है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राकेश शमिता के सामने अपनी फीलिंग्स को बताते दिख रहे हैं.Also Read - अनिल कपूर को देखते ही Sunny Deol का गुस्सा हो गया था आउट ऑफ कंट्रोल, दबा दिया गला...दूसरे ने मुंह पर फेंक दी थूक

बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) पर शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के लिए अपनी भावनाओं को पहले ही स्वीकार कर लेने वाले राकेश बापट (Raqesh Bapat) ने आखिरकार एक्ट्रेस को आईलव यू कह ही दिया. दअरसल शमिता (Shamita Show) ने राकेश से उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कहने को कहा.



जब राकेश (Raqesh Bapat) ने तुरंत जवाब नहीं दिया, तो शमिता (Shamita News) ने मजाक में उन्हें मारा और कहा, 'तुम्हें ये कहने में इतना समय लगता है?' एक लंबा विराम लेने के बाद राकेश ने शमिता से कहा, 'जे तैमे', बता दें कि फ्रेंच में इसका अर्थ है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं. इस वीडियो पर शमिता और राकेश दोनों के फैंस जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आपको बता दें कि अब शो में नेहा भसीन बाहर हो गई हैं. नेहा के निकल जाने के बाद से अब सिर्फ फिनाले की रेस में टॉप पांच कंटेस्टेंट ही बचे हैं.