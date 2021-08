Ridhima Pandit Break Down As Actress Remember Her Mother: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में रिद्धिमा (Ridhima) अभी तक किसी तरह का गेम नहीं खेल रही हैं, लेकिन वो दर्शकों को अपनी तरफ खिंचने में सफल रही हैं. शो में कंटेस्टेट्स धीरे-धीरे आपस में घुलने-मिलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान शो में कुछ दिनों के अंदर ही इमोशल पल देखने को मिले, जहां पर एक्ट्रेस रिद्धिमा (Ridhima) अपनी मां को याद करके इमोशनल हो गई.Also Read - Bigg Boss OTT: ‘अभी तो और जलील होना बाकी है’ पैसे कमाने के लिए लाइव न्यूड सेशन करती थी मुस्कान जट्टाना, और अब...

रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) की मां का निधन अप्रैल 2021 में हो गया था. मां के गुजर जाने के बाद परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. यही सब बातों को याद करके एक्ट्रेस बेहद इमोशनल हो गई हैं और रो पड़ी. इस दौरान उन्हें सिंगर और बिग बॉस ओटीटी की फेलो कंटेस्टेंट नेहा भसीन (Neha Bhasin) शांत करती हुई नजर आ रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)



दरअसल बैडरूम एरिया में सिंगर नेहा भसीन और रिद्धिमा पंडित एक दूसरे से बात करते हुए नजर आएं. और इसी दौरान नेहा ने कहा कि उन्होंने ने भी अपने पिता को खोया है और रिद्धिमा ने कहा कि उनकी मां ने पिछले पांच साल से काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है. नेहा भसीन को बताते हुए रिद्धिमा रोने लगी. उन्होंने कहा कि वो बिलकुल रिग्रेट नहीं करती कि उन्होंने कुछ सालों में अपने करियर की तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने यह वक्त अपनी मां के साथ बिताया.