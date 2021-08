Bigg Boss OTT Ridhima Pandit opens up on if she ever dated Kushal Tandon: टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस ने OTT प्लेटफार्म वूट पर अपनी धमाकेदार शुरुआत कर ली है. इस नए वर्जन को करण जौहर होस्ट करते नज़र आये हैं, बिग बॉस OTT में वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई पॉपुलर चेहरे दिखने वाले हैं. लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हैं रिद्धिमा पंडित. ऐसे में आइए जानते हैं रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) और कुशाल (Kushal Tandon) के बारे में खास बातें.Also Read - Bigg Boss OTT: राकेश-शमिता बने घर के नए कैप्टन, अक्षरा सिंह ने निशांत भट्ट के साथ लड़ाई में खोया आपा

'बहु हमारी रजनीकान्त' से टीवी इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) का नाम उनके को-स्टार और पॉपुलर एक्टर कुशाल टंडन (Kushal Tandon) के साथ जुड़ा था. कुशाल (Kushal Tandon) और रिद्धिमा (Ridhima Pandit) ने साल 2018 में आई एकता कपूर के वेब शो 'हम' में काम किया था.

View this post on Instagram A post shared by Ridhima Pandit (@ridhimapandit)



ऐसे में कुशाल (Kushal Tandon) और रिद्धिमा (Ridhima Pandit) दोनों की डेट की खबरें आई थी. कुशाल टंडन और रिद्धिमा पंडित ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह डेटिंग कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 2019 में कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया, तो इसने अटकलों को हवा दी। इस पर अब रिद्धिमा पंडित ने कहा, 'मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं और वह एक महान दोस्त हैं। मैं उनके सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देती हूं। अभी तक, मैं अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं और किसी और चीज के बारे में नहीं लिखना चाहता हूं'.