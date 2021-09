Bigg Boss OTT Shamita Shetty Meet With Her Mother: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss Ott) के फेमिली वीक में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) की मां सुनंदा शेट्टी (Sunanda Shetty) भी उनसे मिलने के लिए आईं हैं और इस दौरान एक्ट्रेस बेहद इमोशनल नजर आती हैं और उन्होंने एक दूसरे से खुब सारी बातें की हैं जिसके कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. बता दें कि 13 सितंबर के एपिसोड में निशांत से मिलने कोरियोग्राफर पुनीत पाठक पहुंचे, राकेश से मिलने उनकी भांजी आईं, नेहा भसीन से मिलने उनकी बहन आईं तो वहीं शमिता शेट्टी से मिलने उनकी मां सुनंदा शेट्टी पहुंचीं इस दौरान दोनों ने जमकर बाते की.Also Read - 19 साल की उम्र में ताहिरा का आया था आयुष्मान पर दिल, बताया एक्टर ने इम्प्रेस करने के लिए क्या-क्या पापड़ बेले थे

एपिसोड में दिखाया गया कि जैसे ही शमिता (Shamita Shetty) अपनी मां सुनंदा को देखती हैं वो उनसे मिलने भागती हुई आती हैं और रोने लगती हैं। इसके बाद सुनंदा शमिता को संभालती हैं और उनकी हिम्मत बढ़ाती हैं. सुनंदा कहती हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, इतना ही नहीं वो शमिता को रानी कहकर बुलाती हैं. Also Read - Fardeen Khan 11 साल बाद इस फिल्म से कर रहे हैं वापसी, Riteish Deshmukh के साथ करेंगे 'विस्फोट'



शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) अपनी मां सुनंदा शेट्टी (Sunanda Shetty) से राकेश बापट के बारे में पूछते हुए कहती हैं कि ‘क्या वो स्वीट नहीं हैं. इस पर वो कहती हैं, ‘वो बहुत स्वीट है. वह एक जेंटलमैन है.’ शमिता ने उन्हें यह भी बताया कि घर के सारे सदस्य उन्हें बॉसी कहकर बुलाते हैं, क्या वो बॉसी हैं? इस पर उनकी मां ने कहा, ‘तुम सोने के सींग अपने सिर पर लगाकर नहीं आई हो’. Also Read - Sita- The Incarnation में कंगना रनौत की एंट्री, सीता का निभाएंगी किरदार....पोस्ट शेयर करके लिखा 'जय श्री राम'

#ShamitaShetty running to her mommy like a little kid❤️ Her aura is similar to her mother’s. Watching Shams on the livefeed everyday has made me connect to her in a way I didn’t think I would ever connect.

This reunion actually made me cry @ShamitaShetty pic.twitter.com/w2vBQR5XIz

— (@gilmorexgurl) September 13, 2021