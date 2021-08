Bigg Boss OTT: टीवी का सबसे चर्चित और विवादित शो बिग बॉस (Bigg Boss 15) अब नए रंग और रूप में शुरू हो चुका है. टीवी से पहले इस शो को ओटीटी प्लेटफार्म वूट पर स्ट्रीम किया जा रहा है जिसकी मेज़बानी करण जौहर कर रहे हैं. बिग बॉस ओटीटी के पहले दिन ही घरवालों में खूब बहस हुई. प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) और दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) के बीच तो जमकर लड़ाई हुई.Also Read - Bigg Boss OTT: इस सुपरहिट फिल्म में काम कर चुके हैं Karan Nath, माधुरी दीक्षित से खास है रिश्ता

किचन को लेकर दोनों में बीच हंगामा हुआ और इसी दौरान प्रतीक ने दिव्या के बॉयफ्रेंड को भी बहस में घसीट लिया और उन्हें फेक बताया. बाद में देखा जा सकता है कि दिव्या अग्रवाल शो में प्रतीक के खिलाफ गैंग अप करने की कोशिश कर रही हैं. फैंस को ये सब बेहद अजीब लगा है. एक दिन के भीतर इतने बड़े झगड़े को लोग नहीं पचा पा रहे हैं. Also Read - Bigg Boss OTT: बिग बॉस का Temperature बढ़ानी वाली Urfi Javed ने गिराई बिजलियां, बोलीं-मुझसे क्या पूछते हो मेरे जलवे

Muting sasta Gupti and charsi k words .

stalked their insta they are so close even their families follow each other Vedika Varun Divya Pratik Akshita sab ek dusre pe full mast comment kar rahe like kar rahe aur yaha Bc in log ko dikha rahe sadiyo purani dushmani hai 1st day se

— Vinod Jain (@VjSidheaRtKVian) August 10, 2021