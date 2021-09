Bigg Boss OTT Winner Name Revealed: बिग बॉस ओटीटी इन दिनों खूब धमाल मचा रहा है. छोटे पर्दे के सबसे विवादित शो को टीवी से पहले ओटीटी पर स्ट्रीम किया गया. दर्शकों ने इस शो को पसंद भी किया मगर अब कुछ ही दिनों में बिग बॉस ओटीटी का फिनाले हो जाएगा. फिनाले के दरवाज़े पर खड़ा बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT Winner Name Disclosed) को बहुत जल्द विनर मिल जाएगा मगर इस वक़्त हम आपके लिए एक सनसनीखेज खबर लाए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे.Also Read - Bigg Boss OTT: मिड-वीक एलिमिनेशन में घर से बेघर हुईं नेहा भसीन, इनको मिला फिनाले का टिकट

जी हां, जैसे जैसे फाइनल नज़दीक आ रहा है लोग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं मगर खबर आई है कि करण जौहर के शो की विनर दिव्या अग्रवाल (Bigg Boss OTT Winner Divya Agarwal) बनेंगी. बिग बॉस से जुड़ी इनसाइड खबरें देने वाले ट्विटर हैंडल द खबरी के अनुसार, ‘बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल ही होंगी’ Also Read - Bigg Boss OTT: शमिता शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी ने राकेश बापट को बुलाया 'Sweet', कहा 'तुम पर गर्व है'

#BiggBossOTT WinnerTime#DivyaAgarwal is going to win First season of #BiggBossOTT and there is no competition for her now.

She is getting almost double votes more than her closest Competitor.#PratikSehajpal lost the game once he made #NehaBhasin her connection

— The Khabri (@TheRealKhabri) September 15, 2021